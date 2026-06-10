Sancho-Entscheidung offiziell gefallen!

Philipp Heinemann 10.06.2026 • 12:43 Uhr Jadon Sancho ist offiziell ohne Verein: Der einstige Hoffnungsträger wird von Manchester United mit einem unterkühlten Statement verabschiedet.

Manchester United hat den früheren englischen Nationalspieler Jadon Sancho offiziell verabschiedet. Der 26-Jährige steht auf der Liste der Spieler, die von Englands Rekordmeister in einem Statement „freigegeben“ wurden.

Sancho stand fünf Jahre lang bei den Red Devils unter Vertrag, der Verein soll Berichten zufolge die Option auf die Verlängerung der Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr gehabt haben.

Gezogen wurde die Option offensichtlich nicht, warme Worte gab es zum Abschied auch nicht mehr.

Sancho mit wenigen Worten verabschiedet

In einem eher unterkühlten Statement hieß es lediglich: „Jadon Sancho kam 2021 nach Old Trafford und gehörte auch zum Kader, der 2023 den Carabao Cup gewann. Der Flügelspieler bestritt 83 Spiele für den Verein, bevor er auf Leihbasis zu Borussia Dortmund zurückkehrte und zudem kurzzeitig bei Chelsea und Aston Villa spielte.“

Zum Vergleich: Dem ebenfalls verabschiedeten Casemiro wurde bescheinigt, in seiner Zeit im Old Trafford „eine große Rolle“ gespielt zu haben. Unter anderem wurde seine „kolossale Leistung“ im Finale des Carabao Cups gewürdigt. Tyrell Malacia wurde für seinen Kampfgeist im Angesicht zahlreicher Verletzungen gelobt.

Sancho war mit großen Hoffnungen von Borussia Dortmund zu ManUnited gewechselt, bis heute ist er der viertteuerste Neuzugang des langjährigen Topklubs. Die Ablöse lag bei 85 Millionen Euro.

Wirklich Fuß fassen konnte er nie, zuletzt war er an Aston Villa ausgeliehen. Wo seine sportliche Zukunft liegt, ist unklar. Zwischenzeitlich war über eine neuerliche Rückkehr zum BVB spekuliert worden. Dortmunds Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, hatte die Gerüchte um eine BVB-Rückkehr zuletzt durchaus angeheizt.