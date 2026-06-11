Kehl-Entscheidung gefallen

Manfred Sedlbauer , Dominik Hager 11.06.2026 • 16:47 Uhr Sebastian Kehl wird nicht neuer Sportdirektor bei Tottenham Hotspur. Trotz guter Gespräche in London bleibt eine Einigung aus.

Sebastian Kehl hat den Tottenham Hotspur abgesagt: Der langjährige Sportdirektor von Borussia Dortmund konnte sich nach Informationen von SPORT1 mit dem englischen Erstligisten nicht auf eine Zusammenarbeit einigen. Sky berichtete zuerst.

Der 46-Jährige galt bis zuletzt als Kandidat bei den Spurs, wird eine vakante Stelle als Sportdirektor jedoch nicht antreten. Letztlich konnte man in der strategischen und inhaltlichen Ausrichtung keine Übereinkunft erzielen.

Kehl war nach London gereist, um mit den Verantwortlichen der Spurs zu verhandeln. Die Gespräche vor Ort verliefen gut, führten aber nicht zu einer Einigung.

Tottenham hat bereits einen Sportdirektor

Ein Teil des Problems: Tottenham beschäftigt mit Johan Lange bereits einen Sportdirektor. Eine Lösung mit zwei Sportdirektoren wurde nicht als Ideal-Vorstellung angesehen.

Informationen der Bild zufolge befindet sich Kehl derzeit in Gesprächen mit zwei weiteren Top-Klubs. Um welche Vereine es sich dabei genau handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor.