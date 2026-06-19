Steht Sandro Wagner bald wieder an der Seitenlinie? Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, soll der Trainer im Kandidatenkreis beim englischen Klub Ipswich Town sein.
Neue Chance für Wagner?
Der Premier-League-Aufsteiger ist nach dem überraschenden Rücktritt von Erfolgscoach Kieran McKenna auf Trainersuche. Jedoch soll laut der Bild Wagner nicht der Topkandidat auf den Posten sein.
Ex-ManUnited-Trainer der Topfavorit?
Dies ist wohl Ole Gunnar Solskjaer, dessen Verbindung zum Klub als eng gilt. McKenna war drei Jahre lang unter dem Norweger Co-Trainer bei Manchester United. Solskjaer wurde im August 2025 als Coach von Besiktas Istanbul entlassen. Aktuell ist er als Spielanalyst bei der UEFA tätig.
Im vergangenen Dezember war Wagner nach einem halben Jahr beim FC Augsburg freigestellt worden. Seitdem soll er laut Sky Gespräche mit mehreren Vereinen im In- und Ausland geführt haben.
Seine erste Bundesliga-Station bei den Fuggerstädtern lief enttäuschend: Nach 14 Pflichtspielen standen nur vier Siege, ein Unentschieden sowie neun Niederlagen zu Buche. In der Tabelle lag der FCA auf Rang 14 – knapp vor der Abstiegszone.