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Neue Chance für Wagner?

Neue Chance für Wagner?

Sandro Wagner ist seit Dezember 2025 vereinslos. Nun soll der Coach auf der Liste eines englischen Klubs stehen.
153 Tage – länger hat es nicht gedauert, das erste Bundesliga-Abenteuer von Cheftrainer Sandro Wagner. Nach acht Pleiten in zwölf Ligaspielen trennt sich Augsburg vom Neu-Coach, von dem man sich so viel mehr versprochen hatte.
Johannes Vehren
Sandro Wagner ist seit Dezember 2025 vereinslos. Nun soll der Coach auf der Liste eines englischen Klubs stehen.

Steht Sandro Wagner bald wieder an der Seitenlinie? Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, soll der Trainer im Kandidatenkreis beim englischen Klub Ipswich Town sein.

Der Premier-League-Aufsteiger ist nach dem überraschenden Rücktritt von Erfolgscoach Kieran McKenna auf Trainersuche. Jedoch soll laut der Bild Wagner nicht der Topkandidat auf den Posten sein.

Ex-ManUnited-Trainer der Topfavorit?

Dies ist wohl Ole Gunnar Solskjaer, dessen Verbindung zum Klub als eng gilt. McKenna war drei Jahre lang unter dem Norweger Co-Trainer bei Manchester United. Solskjaer wurde im August 2025 als Coach von Besiktas Istanbul entlassen. Aktuell ist er als Spielanalyst bei der UEFA tätig.

Im vergangenen Dezember war Wagner nach einem halben Jahr beim FC Augsburg freigestellt worden. Seitdem soll er laut Sky Gespräche mit mehreren Vereinen im In- und Ausland geführt haben.

Seine erste Bundesliga-Station bei den Fuggerstädtern lief enttäuschend: Nach 14 Pflichtspielen standen nur vier Siege, ein Unentschieden sowie neun Niederlagen zu Buche. In der Tabelle lag der FCA auf Rang 14 – knapp vor der Abstiegszone.

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