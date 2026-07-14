41-Mio-Kracher: Belgiens Kapitän Tielemans zu Man United

SID 14.07.2026 • 19:51 Uhr Der 29-Jährige kommt vom Europa-League-Sieger Aston Villa zu den Red Devils.

Belgiens Nationalmannschafts-Kapitän Youri Tielemans wechselt innerhalb der Premier League zum englischen Rekordmeister Manchester United. Das teilten die Red Devils am Dienstagabend mit. Der 29-Jährige kommt von Europa-League-Sieger Aston Villa nach Manchester und unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2031. Mit Belgien war Tielemans am vergangenen Freitag im Viertelfinale der WM gegen Spanien (1:2) ausgeschieden.

United zahlt Klausel für Tielemans

„Es ist schwer in Worte zu fassen, wie stolz ich bin, nun bei Manchester United zu spielen. Bei einem so besonderen Verein zu unterschreiben, ist ein unglaubliches Gefühl – es ist der Höhepunkt jahrelanger Hingabe, seit ich mich zum ersten Mal in den Fußball verliebt habe“, wird Tielemans in einer Vereinsmitteilung zitiert. Medienberichten zufolge aktiviert United eine Ausstiegsklausel in Höhe von 41 Millionen Euro für Tielemans.