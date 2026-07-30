Premier-League-Kracher: Lacroix für 61 Mio. zu Chelsea

SID 30.07.2026 • 13:03 Uhr Transfer in der Premier League: Der Ex-Wolfsburger Maxence Lacroix wechselt von Crystal Palace zu den Blues.

Der französische Nationalspieler Maxence Lacroix wechselt innerhalb der englischen Premier League von Crystal Palace zum FC Chelsea.

Lacroix unterschreibt bis 2032

Der ehemalige Defensivspieler des VfL Wolfsburg unterschrieb beim von Xabi Alonso trainierten Klub-Weltmeister einen Vertrag bis 2032. Lacroix soll laut Medienberichten umgerechnet 61 Millionen Euro Ablöse kosten.