Premier-League-Kracher: Lacroix für 61 Mio. zu Chelsea

Der französische Nationalspieler Maxence Lacroix wechselt innerhalb der englischen Premier League von Crystal Palace zum FC Chelsea.
Chelsea holt Ex-Wolfsburger
Transfer in der Premier League: Der Ex-Wolfsburger Maxence Lacroix wechselt von Crystal Palace zu den Blues.
Maxence Lacroix wechselt zum FC Chelsea
© IMAGO/Icon Sportswire
Lacroix unterschreibt bis 2032
Der ehemalige Defensivspieler des VfL Wolfsburg unterschrieb beim von Xabi Alonso trainierten Klub-Weltmeister einen Vertrag bis 2032. Lacroix soll laut Medienberichten umgerechnet 61 Millionen Euro Ablöse kosten.
Der 26-Jährige spielte viereinhalb Jahre in Wolfsburg. Bei Crystal Palace gewann er unter Teammanager Oliver Glasner den FA Cup und die Conference League.