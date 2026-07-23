Transfer-Überraschung! Arsenal verpflichtet Ex-Düsseldorfer

SID 23.07.2026 • 14:45 Uhr Der Transfer von Christos Tzolis nach London ist beschlossene Sache. Einst stürmte er in der 2. Bundesliga.

Der englische Fußball-Meister FC Arsenal hat den griechischen Nationalspieler Christos Tzolis vom FC Brügge verpflichtet.

Wie die Gunners am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der 24 Jahre alte Offensivspieler einen langfristigen Vertrag. Über die Ablösesumme machte der Verein keine Angaben.

Tzolis‘ Zahlen schon in Düsseldorf beeindruckend

„Christos hat in den vergangenen drei Spielzeiten mit Toren und Vorlagen außergewöhnliche Zahlen geliefert. Er ist ein Spieler, der das technische Niveau unseres Kaders anheben wird und gleichzeitig positive Energie, Begeisterung und eine starke Mentalität in unsere Mannschaft bringt“, sagte Arsenals Sportdirektor Andrea Berta.

Für den belgischen Meister Brügge absolvierte der Flügelspieler in den vergangenen beiden Spielzeiten 108 Pflichtspiele, er erzielte 43 Tore und bereitete 45 weitere Treffer vor. Mit Brügge gewann er 2025 den belgischen Pokal.

Der Grieche begann seine Profikarriere bei PAOK Saloniki, ehe er 2021 zum damaligen Premier-League-Klub Norwich City wechselte.