Fix! Foden verlängert bei Manchester City

Phil Foden hat seinen auslaufenden Vertrag beim englischen Fußball-Vizemeister Manchester City verlängert. Der Offensivspieler unterschrieb bis 2030 und sorgte damit für Planungssicherheit beim neuen Trainer Enzo Maresca.
Fix! Foden verlängert in Manchester
Phil Foden bekennt sich langfristig zu Manchester City. Der englische Angreifer verlängert seinen Vertrag bis 2030 und setzt ein klares Zeichen.
Phil Foden bliebt bei Manchester City
© IMAGO/Sports Press Photo
Für den 26-Jährigen verlief die vergangene Saison nicht ohne Rückschläge. Nach einer Verletzung stand er nur in sieben der letzten 26 Spiele in der Startelf und verpasste daraufhin auch die Nominierung für die WM in Nordamerika.
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Foden: „Meine Zukunft bei City bedeutet mir alles“
Ungeachtet dessen zählt der Engländer weiterhin zu den wichtigsten Akteuren der Skyblues, mit denen er sechs Meistertitel und dreimal den FA Cup gewann. Außerdem erzielte er bislang 110 Tore in 369 Einsätzen.
„Meine Zukunft bei City bedeutet mir alles“, sagte Foden über seine Vertragsverlängerung: „Für diesen Verein zu spielen, ist alles, was ich mir je gewünscht habe, und es ist immer eine Ehre, das Trikot zu tragen.“