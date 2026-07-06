Deal fix! Glasner ist vom Markt

SID 06.07.2026 • 11:25 Uhr Oliver Glasner bleibt in der Premier League und soll den Traditionsklub Nottingham Forest zurück zum Erfolg führen.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Oliver Glasner (51) hat nach seinem Abschied von Crystal Palace einen neuen Klub gefunden.

Der Österreicher übernimmt den Premier-League-Konkurrenten Nottingham Forest, wie der Klub am Montag bestätigte. Über die Vertragslaufzeit machte der ehemalige Europapokalsieger keine Angabe.

„Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf das nächste Niveau bringt und auf die unsere Fans stolz sein können“, sagte Glasner, der mit Crystal Palace unter anderem den FA-Cup sowie die Conference League gewonnen hatte.

„Ich freue mich auf die Zukunft und werde unermüdlich arbeiten, um diesen großartigen Verein mit Stolz zu repräsentieren und Erfolg auf den Platz zu bringen. Ich kann es kaum erwarten loszulegen“, wird der Trainer zitiert.

Nottingham verbrauchte letztes Jahr vier Trainer

Glasner hatte in der Bundesliga den VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt trainiert, ehe es ihn in die Premier League zog. In Nottingham soll er das Chaos beenden, in der Vorsaison beschäftigte der Traditionsklub vier Teammanager, der Abstieg wurde gerade so verhindert.