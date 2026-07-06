Der ehemalige Bundesliga-Trainer Oliver Glasner (51) hat nach seinem Abschied von Crystal Palace einen neuen Klub gefunden.
Deal fix! Glasner ist vom Markt
Der Österreicher übernimmt den Premier-League-Konkurrenten Nottingham Forest, wie der Klub am Montag bestätigte. Über die Vertragslaufzeit machte der ehemalige Europapokalsieger keine Angabe.
„Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf das nächste Niveau bringt und auf die unsere Fans stolz sein können“, sagte Glasner, der mit Crystal Palace unter anderem den FA-Cup sowie die Conference League gewonnen hatte.
„Ich freue mich auf die Zukunft und werde unermüdlich arbeiten, um diesen großartigen Verein mit Stolz zu repräsentieren und Erfolg auf den Platz zu bringen. Ich kann es kaum erwarten loszulegen“, wird der Trainer zitiert.
Nottingham verbrauchte letztes Jahr vier Trainer
Glasner hatte in der Bundesliga den VfL Wolfsburg sowie Eintracht Frankfurt trainiert, ehe es ihn in die Premier League zog. In Nottingham soll er das Chaos beenden, in der Vorsaison beschäftigte der Traditionsklub vier Teammanager, der Abstieg wurde gerade so verhindert.
„Oliver ist ein Gewinner“, sagte Klub-Boss Evangelos Marinakis: „Unser Anspruch ist nicht einfach nur mitzuhalten – unser Anspruch ist es zu gewinnen, um große Titel mitzuspielen und einen Fußballverein zu schaffen, auf den unsere Fans noch viele Jahre stolz sein können.“