Ballon-d’Or-Ikone Kevin Keegan (†75) – HSV-Star tot

SID 20.07.2026 • 16:44 Uhr Der ehemalige englische Nationalmannschaftskapitän und frühere HSV-Star wurde 75 Jahre alt.

Die englische Fußballikone Kevin Keegan ist tot. Wie seine Familie am Montag bekannt gab, starb der zweimalige Ballon-d’Or-Gewinner und einstige Star des Hamburger SV im Alter von 75 Jahren. Keegan hatte Anfang des Jahres eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, am 1. Juni folgte die Nachricht, die Krankheit sei im finalen Stadium.

Keegans Familie bittet um Privatsphäre

Keegan sei in seinen letzten Augenblicken „von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben“ gewesen, hieß es in dem Statement: „Kevin war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte Kevins großartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken.“ Die Familie bittet um Ruhe und Privatsphäre.