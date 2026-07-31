Premier League: Woltemade bekommt offenbar deutschen Trainer

Maximilian Huber 31.07.2026 • 08:20 Uhr Der deutsche Trainer Matthias Jaissle steht offenbar kurz vor einem Engagement bei Newcastle United. Dort hat Cheftrainer Eddie Howe keine Zukunft mehr.

Rund drei Wochen vor Beginn der neuen Premier-League-Saison wird Newcastle United einen Wechsel auf seiner Trainerbank vornehmen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Cheftrainer Eddie Howe bei den Magpies keine Zukunft mehr.

Der 48-Jährige habe, so berichtet es unter anderem The Athletic, dem Klub mitgeteilt, dass er eine Pause brauche und von seinem Amt zurücktreten wird. Howe führte Newcastle in der vergangenen Saison auf einen enttäuschenden 12. Platz in der Liga, eine 1:4-Testspielpleite gegen Bristol City vor wenigen Tagen ließ den Unmut der Newcastle-Fans noch mehr wachsen.

Newcastle United zieht wohl Ausstiegsklausel

Auf der Suche nach einem Nachfolger soll der englische Traditionsklub vor einem Durchbruch stehen. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird der Deutsche Matthias Jaissle das Ruder in Newcastle übernehmen und somit neuer Coach von DFB-Stürmer Nick Woltemade werden.

Der Ex-Profi ist seit 2023 Trainer des saudischen Klubs Al-Ahli und wird demnach in England einen Vertrag bis 2030 unterschreiben. Laut dem englischen Journalisten Ben Jacobs machen die Magpies Gebrauch von seiner Ausstiegsklausel und zahlen eine Ablöse von zehn Millionen Euro für den 38-Jährigen.

Mit einer offiziellen Verkündung wird in den kommenden Tagen gerechnet.

Jaissle galt auch schon als Kandidat für Bundesliga-Job

Vorteilhaft für die Verhandlungen: Sowohl Newcastle United als auch Al-Ahli gehören mehrheitlich dem saudischen Public Investment Fond (PIF). Jaissle gewann mit dem Klub aus Dschidda sowohl 2025 als auch 2026 die AFC Champions League.

Seit seinem Wechsel in die Wüste wurde Jaissle – unter anderem in der Bundesliga für Hoffenheim aktiv – immer wieder mit einer Rückkehr nach Europa in Verbindung gebracht.