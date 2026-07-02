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DFB-Star Anyomi wechselt in die WSL zu London City Lionesses

Nationalspielerin wechselt nach London

Der Vertrag von Nicole Anyomi bei Eintracht Frankfurt war ausgelaufen. Nun wechselt die deutsche Nationalspielerin nach England.
Nicole Anyomi im DFB-Trikot
Nicole Anyomi im DFB-Trikot
© AFP/SID/JAVIER SORIANO
SID
Der Vertrag von Nicole Anyomi bei Eintracht Frankfurt war ausgelaufen. Nun wechselt die deutsche Nationalspielerin nach England.

Von der Bundesliga in die englische Women’s Super League: Fußball-Nationalspielerin Nicole Anyomi (26) hat bei den London City Lionesses einen Vierjahresvertrag unterschrieben.

„Ich wollte schon immer im Ausland spielen, und das Angebot dieses Klubs sowie sein Projekt bedeuten mir sehr viel“, sagte die Angreiferin, die glaubt, „hier den nächsten Schritt in meiner Karriere machen“ zu können.

Anyomi trifft Putellas in London

Zuvor hatte Anyomi fünf Jahre bei Eintracht Frankfurt gespielt, ihr Vertrag war im Sommer ausgelaufen. „Die Women’s Super League ist schnell, direkt und körperlich anspruchsvoll. Ich möchte mich in diesen Bereichen weiterentwickeln“, sagte Anyomi, die mit den DFB-Frauen 2022 im EM-Finale stand und 2024 bei den Olympischen Spielen Bronze gewann.

In London wird Anyomi zukünftig wohl mit Alexia Putellas zusammen spielen. Die zweimalige Weltfußballerin steht nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP vor einem Wechsel vom FC Barcelona zu den Lionesses.

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