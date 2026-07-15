Jetzt ist klar, woran diese England-Legende starb

SID 15.07.2026 • 18:44 Uhr Ein Gericht in Stockport führt die Demenz des verstorbenen englischen Weltmeisters Nobby Stiles auch auf häufige Kopfbälle zurück.

Der englische Fußball-Weltmeister Nobby Stiles ist laut eines Gerichts an einer durch häufiges Kopfballspiel verursachten Hirnerkrankung gestorben.

Wie ein Untersuchungsgericht in Stockport am Mittwoch feststellte, litt der frühere Profi von Manchester United vor seinem Tod 2020 im Alter von 78 Jahren an schwerer Demenz, die auch auf die Erkrankung CTE zurückgeführt wird.

„Ich bin ziemlich überzeugt, dass sein so häufiges Köpfen des Balls seine CTE verursacht hat“, sagte der Neuropathologe Daniel Du Plessis.

Bei einer Chronisch Traumatischen Enzephalopathie (CTE) handelt es sich um eine Form der Demenz, die Mediziner mit häufigen Schlägen auf den Kopf in Verbindung bringen. Die CTE ist wiederholt bei Sportlern diagnostiziert worden.

Wembley-Held erlitt Demenz durch exzessive Kopfbälle

Stiles bestritt 28 Länderspiele für England und kam auf fast 400 Einsätze für Manchester United. Sein Sohn John hatte den Vorwurf erhoben, sein Vater sei durch den Fußball „getötet“ worden.

Nach seinen Berechnungen köpfte Stiles über 17 Jahre hinweg etwa 40-mal täglich im Training, während seiner Karriere soll er somit rund 136.000 Kopfbälle ausgeführt haben. Neben Stiles erkrankten noch weitere Mitglieder der legendären Weltmeister-Mannschaft von 1966 später an Demenz.

Der Streit um einen möglichen Zusammenhang zwischen Kopfbällen im Fußball und schweren Hirnschäden wird damit weiter angeheizt. John Stiles und weitere Angehörige ehemaliger Profis hatten gegen die britischen Fußballverände geklagt, weil diese ihrer „Sorgfaltspflicht gegenüber den ehemaligen Spielern nicht nachgekommen“ seien.