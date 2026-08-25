87-Mio-Transfer: Tottenham holt Savinho von ManCity

SID 25.08.2026 • 11:50 Uhr Nach der katastrophalen Vorsaison läuft der Umbau der Spurs auf Hochtouren. Für Savinho fließen rund 87 Millionen Euro an Manchester City.

Nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison investiert der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur weiter fleißig in den Kader. Der Brasilianer Savinho (22) wechselt von Manchester City in den Norden Londons, die Spurs zahlen Medienberichten zufolge rund 87 Millionen Euro Ablöse für den Flügelspieler. Durch Bonuszahlungen könnte die Summe demnach noch um etwa elf Millionen Euro steigen.

Tottenham rüstet weiter kräftig auf

Schon im vergangenen Jahr hatte sich Tottenham um Savinho bemüht, er blieb jedoch in Manchester, kam unter Teammanager Pep Guardiola aber nicht über die Rolle als Reservist hinaus. „Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin sehr glücklich, hier zu sein“, sagte Savinho, der 2024 zu City gekommen war: „Es ist eine großartige Gelegenheit bei einem fantastischen Verein mit einem der besten Trainer der Welt.“