Vier Guinness-Weltrekorde! ManCity-Star Haaland ausgezeichnet

SPORT1 14.08.2026 • 15:22 Uhr Erling Haaland sammelt kurz vor dem Start der neuen Saison eine besondere Auszeichnung. Der Stürmer von Manchester City wird für gleich mehrere außergewöhnliche Bestmarken geehrt.

Noch vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison hat Erling Haaland einen besonderen Erfolg gefeiert. Der Stürmer von Manchester City erhielt Urkunden für gleich vier Guinness-Weltrekorde für seine Leistungen in der Premier League, der Champions League und mit der norwegischen Nationalmannschaft.

Gewürdigt wurde unter anderem Haalands Rekord als schnellster Spieler der Premier-League-Geschichte, der die Marke von 100 Toren erreichte. Der 26-jährige Norweger benötigte dafür lediglich 111 Spiele. Außerdem hält er mit 36 Treffern den Rekord für die meisten Tore in einer Premier-League-Saison mit 38 Spieltagen.

Hinzu kommt seine Bestmarke als erfolgreichster Torschütze der UEFA Nations League. Zwischen September 2020 und November 2024 erzielte Haaland dort 19 Treffer für Norwegen.

Komplettiert wird das Ganze durch seinen denkwürdigen Auftritt in der Champions League gegen RB Leipzig im März 2023. Damals gelangen dem Angreifer fünf Tore in einer Partie. Damit teilt er sich den Rekord für die meisten Treffer in einem Champions-League-Spiel mit Lionel Messi und Luiz Adriano.

Haaland geht also mit zusätzlichem Rückenwind in seine fünfte Saison bei den Citizens.