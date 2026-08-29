Bitterer Moment für Florian Wirtz bei Liverpool-Rückschlag

Vincent Wuttke 29.08.2026 • 15:27 Uhr Der FC Liverpool wird im Anfield entzaubert und legt einen Fehlstart hin. Florian Wirtz erlebt einen bitteren Moment.

Florian Wirtz hat einmal mehr einen enttäuschenden Nachmittag beim FC Liverpool erlebt. Der deutsche Nationalspieler kam in der Premier League mit seinem Team zu Hause gegen Nottingham Forest nicht über ein 2:2-Unentschieden (0:1) hinaus. Schon zum Auftakt hatten die Reds 2:2 bei Newcastle United gespielt. „Ich glaube, das ist nicht das Ergebnis, das man sich wünscht. In der ersten Hälfte waren wir schwach. In der zweiten Halbzeit waren wir viel besser. Die Intensität war ganz anders“. Wenn man schon verliert, dann so wie in der zweiten Halbzeit“, sagte der neue Coach Andoni Iraola bei TNT Sports.

Wirtz stand erneut als Spielmacher in der Startelf, spielte durch und erlebte einen bitteren Moment. In der 32. Minute schoss er das vermeintliche 1:1 mit einem Flachschuss ins lange Eck.

Der VAR kassierte den Treffer aber wegen einer Abseitsposition von Jeremie Frimpong ein. Wenig später verhinderte Keeper Matz Sels ein Kopfballtor von Wirtz mit einer Glanzparade (39.). Der DFB-Star zeigte sich stark verbessert, war Liverpools Antreiber und überzeugte in einigen Phasen. Zudem gelang ihm der erste Scorerpunkt der Saison. Den späten Ausgleich von Neuzugang Víctor Munoz legte Wirtz vor (82.).

Wirtz-Treffer wird aberkannt

Die Treffer von Alexander Isak (60.) und Munoz verhinderten zumindest eine Pleite. Nottingham, das neue Team von Trainer Oliver Glasner, hatte durch Dan Ndoye (24.) und Morgan Gibbs-White (70./Foulelfmeter) zweimal geführt. „Man braucht immer etwas Zeit, um sich an einen neuen Spielstil zu gewöhnen. Wir arbeiten wirklich hart daran, so zu spielen, wie er es von uns erwartet, und wenn wir das besser hinbekommen, habe ich keinen Zweifel daran, dass auch die Ergebnisse folgen werden“, sagte Isak bei TNTSports über den enttäuschenden Start.