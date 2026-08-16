Arsenal zerstört City-Debüt Marescas – 3:0 im Community Shield

SID 16.08.2026 • 17:59 Uhr Die Gunners gewinnen in Cardiff den Community Shield. Kai Havertz spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Auch dank Nationalspieler Kai Havertz hat der FC Arsenal Enzo Maresca den Einstand als Teammanager von Manchester City ordentlich verhagelt. Der englische Meister setzte sich im Community Shield nach einer dominanten Vorstellung 3:0 (2:0) gegen den FA-Cup-Gewinner durch, bei dem der italienische Nachfolger von Pep Guardiola erstmals an der Seitenlinie stand.

Calafiori-Schock für Manchester City

Riccardo Calafiori brachte Arsenal bereits nach 23 Sekunden in Führung (1.). Mitte der ersten Hälfte erhöhte Havertz per Kopf (28.), Kapitän Martin Ödegaard sorgte im zweiten Durchgang für den Endstand (48.) – jeweils nach Vorarbeit des griechischen Neuzugangs Christos Tzolis.

Maresca musste bei der Generalprobe im walisischen Cardiff auf den angeschlagenen spanischen Weltmeister Rodri verzichten. Ob der Mittelfeldstratege noch einmal das Trikot der Cityzens tragen wird, ist offen – Medienberichten zufolge soll es ihn in die Heimat zum FC Barcelona ziehen. Stattdessen begann Rekordtransfer Elliot Anderson im Mittelfeld. Doch nach dem schnellsten Tor in der Geschichte des Community Shields nahm der Nachmittag für City schnell einen ernüchternden Verlauf.