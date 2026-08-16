Arsenal zerstört City-Debüt Marescas – 3:0 im Community Shield

Auch dank Nationalspieler Kai Havertz hat der FC Arsenal Enzo Maresca den Einstand als Teammanager von Manchester City ordentlich verhagelt. Der englische Meister setzte sich im Community Shield nach einer dominanten Vorstellung 3:0 (2:0) gegen den FA-Cup-Gewinner durch, bei dem der italienische Nachfolger von Pep Guardiola erstmals an der Seitenlinie stand.
Bitteres Debüt für Maresca: Arsenal dominiert City
Calafiori-Schock für Manchester City
Riccardo Calafiori brachte Arsenal bereits nach 23 Sekunden in Führung (1.). Mitte der ersten Hälfte erhöhte Havertz per Kopf (28.), Kapitän Martin Ödegaard sorgte im zweiten Durchgang für den Endstand (48.) – jeweils nach Vorarbeit des griechischen Neuzugangs Christos Tzolis.
Maresca musste bei der Generalprobe im walisischen Cardiff auf den angeschlagenen spanischen Weltmeister Rodri verzichten. Ob der Mittelfeldstratege noch einmal das Trikot der Cityzens tragen wird, ist offen – Medienberichten zufolge soll es ihn in die Heimat zum FC Barcelona ziehen. Stattdessen begann Rekordtransfer Elliot Anderson im Mittelfeld. Doch nach dem schnellsten Tor in der Geschichte des Community Shields nahm der Nachmittag für City schnell einen ernüchternden Verlauf.
Arsenal präsentierte sich derweil kurz vor Saisonstart in beeindruckender Frühform. Die Gunners eröffnen am Freitag (21.00 Uhr MESZ) die Premier League gegen Aufsteiger Coventry City. Marescas Mannschaft beginnt am kommenden Sonntag (15.00 Uhr MESZ/beides Sky) gegen den AFC Bournemouth mit ihrem neuen deutschen Teammanager Marco Rose.