ManCity verlängert mit Leistungsträger

SID 13.08.2026 • 13:05 Uhr Der belgische Tempodribbler unterschreibt bei den Skyblues einen neuen Vertrag bis 2031.

Flügelstürmer Jérémy Doku hat seinen Vertrag beim englischen Spitzenklub Manchester City langfristig verlängert. Wie der Premier-League-Klub am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 24 Jahre alte Belgier einen neuen Kontrakt bis 2031.

„Ich habe meine Zeit bei City bisher geliebt. Die Möglichkeit, länger hierzubleiben, ist ein fantastisches Gefühl“, wird Doku in der Vereinsmitteilung zitiert. Der trickreiche Tempodribbler verwies zudem auf den neuen Teammanager Enzo Maresca als wichtigen Faktor für seine Entscheidung.

Doku schwärmt von Coach Maresca

„Enzos Spielstil ist genau der, den wir lieben“, befand Doku, „das ist also spannend für uns als Spieler.“ Bei den Citizens beerbt der Italiener seinen Vorgänger Pep Guardiola nach zehnjähriger Amtszeit.

Der 48-malige Nationalspieler, der bei der WM mit Belgien im Viertelfinale am späteren Weltmeister Spanien gescheitert war, kam 2023 vom französischen Klub Stade Rennes für 65 Millionen Euro nach Manchester.