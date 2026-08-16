Community Shield: Arsenal - Manchester City heute live in TV, Stream & Ticker - Blitzstart für Havertz und Co.

Maximilian Lotz 16.08.2026 • 17:14 Uhr Wer holt den ersten Titel der Saison in England? Im Community Shield trifft Meister FC Arsenal auf den FA-Cup-Sieger Manchester City. SPORT1 begleitet die Partie im Liveticker.

Eine Woche vor dem Start der Premier League geht es in England um die erste Trophäe der neuen Saison: Im Community Shield fordert der englische Meister FC Arsenal den FA-Cup-Champion Manchester City. Wer gewinnt im Principality Stadium in Cardiff den englischen Supercup?

Bei City beginnt nach dem Abschied von Erfolgscoach Pep Guardiola eine neue Ära. Kann sich Nachfolger Enzo Maresca gleich mit einem Gewinn des englischen Supercup-Pendants schmücken?

So können Sie Arsenal – Manchester City live verfolgen:

TV: –

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

LIVE: FC Arsenal – Manchester City 3:0 (0:0)

+++ 75. Minute: Havertz geht runter +++

Havertz bekommt seinen verdienten Sonderapplaus und wird auch von Trainer Arteta an der Seitenlinie in den Arm genommen. Viktor Gyökeres ersetzt den deutschen Nationalspieler. Auch Martín Zubimendi ist neu drin, Myles Lewis-Skelly räumt für ihn das Feld.

+++ 74. Minute: Cherki aus der Distanz +++

Cherki feuert aus der Distanz Richtung Arsenal-Tor, aber Raya pariert.

+++ 72. Minute: Donnarumma rettet +++

Etwas holpriger Konter von Arsenal, Saka ist frei durch, legt sich den Ball aber zu weit vor. Donnarumma ist vor dem englischen Nationalspieler zur Stelle und klärt.

+++ 68. Minute: Was kommt noch von City? +++

Arsenal hat hier aktuell alles im Griff. ManCity tut sich schwer, gefährliche Situationen zu kreieren.

+++ 63. Minute: Saka etwas zu ungenau +++

Saka setzt sich auf dem rechten Flügel durch und probiert es dann aus spitzem Winkel, trifft aber nur das Außennetz.

+++ 60. Minute: Weitere Wechsel +++

Nächster Doppelwechsel von Maresca: Rayan Cherki und Rico Lewis sind nun auf dem Feld. Phil Foden und Elliot Anderson gehen runter. Auch Arteta bringt zwei frische Kräfte: Bukayo Saka und Piero Hincapié ersetzen Noni Madueke und Torschütze Riccardo Calafiori.

+++ 59. Minute: City bemüht sich +++

Mal wieder ein Abschluss der Skyblues. Der Kopfball von Gvardiol geht aber deutlich drüber.

+++ 54. Minute: Feierabend für Haaland +++

Doppelwechsel bei Manchester City: Haaland und O’Reilly verlassen den Platz. Marc Guéhi und der Ex-Frankfurter Omar Marmoush sind nun neu drin.

+++ 53. Minute: Gelb für Gvardiol +++

Gvardiol holt im Mittelfeld Havertz von den Beinen und stoppt damit einen Gegenangriff. Gelb ist die logische Konsequenz.

+++ 48. Minute: TOOOR für Arsenal! +++

Arsenal erwischt auch zu Beginn der zweiten Hälfte einen Traumstart. Tzolis zieht von links in die Mitte und spielt scharf auf Ödegaard, der sich bei der Ballannahme Raum verschafft und damit vor Donnarumma komplett frei auftaucht. Er hat noch die Zeit, mit einem angetäuschten Schuss den City-Keeper auf den Boden zu schicken und schließlich locker einzuschieben. 3:0 für Arsenal – und allmählich wird es für City eine üble Klatsche.

+++ 46. Minute: Der Ball rollt wieder +++

Inzwischen rollt auch der Ball wieder in Cardiff.

+++ 46. Minute: Frisches Personal +++

Wechsel auf beiden Seiten. Bei Arsenal kommt Declan Rice für Neuzugang Bruno Guimaraes. Auch City wechselt, Jack Grealish ersetzt Jeremy Doku.

+++ Halbzeit +++

Arsenal erwischt im Kampf um den ersten Titel der Saison seinen Blitzstart. Nach der frühen Führung durch Calafiori werden die Gunners aber etwas passiv, überlassen City vornehmlich den Ball. Havertz legt nach fast einer halben Stunde nach. Anschließend drängen die Citizens auf das Anschlusstor, während auch Arsenal weitere gute Möglichkeiten hat.

+++ 45. Minute: Auf der Linie! +++

Arsenal noch mal mit einer guten Chance. Ödegaard ist nach einem Abpraller zur Stelle, bekommt aber kaum Druck hinter den Ball. Gvardiol kratzt den Kullerball noch von der Linie. Kurz darauf ist Pause.

+++ 45. Minute: Eine Minute Nachspielzeit +++

Eine Minute gibt es als Zugabe.

+++ 43. Minute: Calafiori probiert es volley +++

Der auffällige Calafiori nimmt eine Flanke von rechts direkt aus der Luft. Zum Tor fehlen dann aber doch einige Meter.

+++ 42. Minute: Arsenal mit Entlastung +++

Arsenal übersteht die Angriffswelle und hat in Person von Madueke eine weitere Chance. Der Abschluss gerät aber etwas zu zentral, Donnarumma wehrt ab.

+++ 40. Minute: Doppelchance für City +++

Die Citizens drängen auf den Anschlusstreffer. Erst taucht Raya gerade noch rechtzeitig bei einem Schuss von Haaland ab. Dann blockt White einen Doku-Abschluss.

+++ 38. Minute: Gelb für Schwalbe +++

Calafiori dringt in den Strafraum ein und hebt ab. Khusanov setzt zwar zur Grätsche an, zieht aber letztlich zurück. Schiedsrichter Barrott ahndet den Täuschungsversuch korrekt mit einer Gelben Karte

+++ 37. Minute: Madueke im Abseits +++

Es geht hin und her. Auf der anderen Seite ist Madueke auf und davon, wird am Strafraum aber gestellt und kommt nur unter Bedrängnis zum Abschluss. Donnarumma ist ebenfalls da – und Abseits wäre es ohnehin gewesen.

+++ 36. Minute: ManCity kontert +++

ManCity schaltet schnell um. Haaland schließt aus vollem Lauf ab, doch er verzieht

+++ 34. Minute: City müht sich um eine Antwort +++

Manchester City setzt sich nach einer Ecke am Arsenal-Strafraum fest. Aber die Halbfeldflanke von Foden segelt ins Toraus.

+++ 28. Minute: TOOOR für Arsenal! Havertz trifft! +++

Arsenal baut die Führung aus. Ödegaard flankt vom rechten Strafraumeck diagonal auf den einlaufenden Tzolis. Der Neuzugang leitet per Kopf weiter auf Havertz, der aus kurzer Distanz einköpft. Donnarumma ist zwar noch dran, kann das 2:0 für Arsenal aber nicht verhindern.

+++ 24. Minute: Gelb für Foden +++

Raya will das Spiel mit einem Abwurf schnell machen, Tzolis startet links durch, wird aber von Foden gestoppt. Gelb für den City-Spieler.

+++ 23. Minute: Madueke kaum vom Ball zu trennen +++

Madueke rechts mit einer starken Aktion, ist von Doku kaum vom Ball zu trennen. Doch am Ende versandet die Offensivaktion mit einer harmlosen Flanke, die in Donnarummas Armen landet.

+++ 20. Minute: Foden prüft Raya +++

Phil Foden schlenzt den Ball vom rechten Flügel aus mit links Richtung langes Eck. Raya ist zur Stelle und verhindert den Ausgleich.

+++ 18. Minute: Haaland kommt nicht hin +++

ManCity mal mit einer längeren Ballbesitzphase. Aus dem Halbfeld sucht Anderson Haaland mit einer Flanke, aber der Norweger kommt nicht hin.

+++ 14. Minute: Arsenal zurückgepfiffen +++

Standards waren in der vergangenen Saison eine Stärke der Gunners, doch das Gerangel im Sechzehner soll nun strenge geahndet werden. Nun wird nach einer Ecke auf Stürmerfoul entschieden. Arteta sieht es zwar anders, aber die Entscheidung steht.

+++ 9. Minute: Tor für die Geschichtsbücher +++

Calafioris Treffer nach 23 Sekunden war das schnellste Tor im Community Shield seit 1968. Bobby Owen war bis dato der Letzte, der auch in der ersten Spielminute getroffen hatte. Er brachte damals ManCity gegen West Bromwich Albion in Front.

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+++ 6. Minute: Nächste Chance für Arsenal +++

Arsenal bleibt am Drücker. Ein Abschluss von Calafiori wird noch abgefälscht, Donnarumma pflückt den Ball letztlich problemlos aus der Luft.

+++ 1. Minute: TOOOR für Arsenal! +++

Blitztor für die Gunners. Vom Anstoß weg legt Arsenal den Vorwärtsgang ein. Lewis-Skelly mit einem genialen Steilpass auf Calafiori, der frei vor Donnarumma auftaucht. Er verlädt seinen italienischen Landsmann und schiebt zur 1:0-Führung für Arsenal ein.

+++ 1. Minute: Anpfiff +++

Schiedsrichter Samuel Barrott pfeift die Partie an. Arsenal stößt an.

+++ Gleich geht’s los +++

Die Zeremonie vor dem Anpfiff dauert ein paar Minuten länger. Aber natürlich darf auch die englische Hymne nicht fehlen. Nun kann es aber gleich losgehen.

+++ Teams betreten den Rasen +++

Beide Mannschaften laufen ein, in wenigen Augenblicken rollt der Ball.

+++ Maresca will den ersten Titel +++

Der neue City-Coach Maresca ist heiß auf den ersten Titel. „Ich habe bereits in den letzten Tagen gesagt: Es spielt keine Rolle, ob es August oder Mai ist – wir stehen in einem Finale, und wenn es ein Finale ist, müssen wir versuchen, zu gewinnen“, sagte Maresca vor Anpfiff bei TNT Sports.

+++ Arteta erklärt Bankplatz für Rice +++

Arsenals Mittelfeldregisseur Declan Rice sitzt zunächst nur auf der Bank. „Declan hat über 65 Spiele bestritten, er brauchte eine vollständige Pause, und wir müssen ihn wieder aufbauen“, sagte Gunners-Trainer Mikel Arteta vor Anpfiff bei TNT Sports.

+++ Arsenal setzt auf Havertz +++

Beide Teams nehmen die Partie ernst und setzen in ihren Startformationen auf prominente Namen. Bei den Gunners steht etwa Nationalspieler Kai Havertz in der Startelf. Auch die Neuzugänge Bruno Guimaraes und Christos Tzolis gehören zur Anfangsformation. Der neue City-Coach Maresca setzt unter anderem auf Torjäger Erling Haaland. Auch Neuzugang Elliot Anderson läuft von Beginn an auf.

Die Aufstellungen: