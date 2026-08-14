Der englische Fußball trauert um Jimmy Rimmer. Der frühere Torhüter von Manchester United und Aston Villa ist im Alter von 78 Jahren verstorben.
England trauert um Torhüter-Legende
Englands Torwart-Legende Jimmy Rimmer ist tot. Der Keeper gewann mit Aston Villa den Europapokal der Landesmeister gegen den FC Bayern - nach einem kuriosen Kurzeinsatz.
Jimmy Rimmer (l.) ist tot
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Das teilten seine ehemaligen Klubs am Freitag mit. Mit ManUnited und den Villans gewann Rimmer jeweils den Europapokal der Landesmeister.
Rimmers Kurzeinsatz gegen die Bayern
Bei seinem ersten Triumph 1968 mit den Red Devils kam der Keeper nicht zum Einsatz, beim zweiten 14 Jahre später mit Villa schon – allerdings nur kurz. Im Endspiel gegen Bayern München musste Rimmer verletzungsbedingt nach nur neun Minuten ausgewechselt werden. Sein Ersatz Nigel Spink war anschließend maßgeblich am 1:0-Erfolg beteiligt.
Mit dem Klub aus Birmingham war Rimmer ein Jahr vor dem Erfolg im Europapokal englischer Meister geworden. Für Englands Nationalmannschaft stand er einmal im Tor.