FC Liverpool: Florian Wirtz erhält wichtige Rückendeckung

SPORT1 30.08.2026 • 10:38 Uhr Liverpool-Coach Andoni Iraola stärkt Florian Wirtz nach der Kritik. Beim Remis gegen Nottingham Forest war der deutsche Nationalspieler an beiden Toren beteiligt.

Andoni Iraola hat Florian Wirtz nach der jüngsten Kritik an dessen Auftritten den Rücken gestärkt. Nach dem 2:2 des FC Liverpool in der Premier League gegen Nottingham Forest erklärte der Coach, er habe „sehr wenig Zweifel“, dass der deutsche Nationalspieler in dieser Saison erfolgreich sein werde.

Wirtz war am Samstag an beiden Liverpool-Treffern beteiligt. Beim ersten Ausgleich leitete er den Angriff mit ein, den Alexander Isak abschloss. Später bereitete der 23-Jährige den Treffer von Victor Munoz vor, der den Endstand herstellte. Wirtz war nach einem durchwachsenen Auftritt zum Saisonstart bei Newcastle United von mehreren Experten kritisiert worden.

Wirtz? „Seine Position ist für mich ziemlich klar“

Iraola kann das nicht nachvollziehen: „Ich vertraue ihm sehr, und ich denke, wir müssen den besten Weg finden, ihn einzusetzen“, sagte er. „Seine Position ist aus meiner Sicht ziemlich klar – und je mehr er mit uns spielt, desto besser wird er.“ Zudem lobte er Wirtz’ Auftreten abseits des Platzes: „Florian ist sehr gut in der Kabine.“

Liverpool geriet früh durch Dan Ndoye in Rückstand. Kurz vor der Pause wurde Wirtz dann ein Treffer aberkannt. Iraola haderte mit mehreren Entscheidungen: Forests Tor habe nach Abseits ausgesehen, dennoch habe es eine VAR-Entscheidung gegeben.

Beim aberkannten Treffer von Wirtz hätten sich die Gäste „nicht beschwert“, dennoch sei erneut der VAR eingeschritten.