ManCity bricht Transfer-Rekord für 18-Jährigen

SID 26.08.2026 • 12:51 Uhr Ayyoub Bouaddi wechselt zu Manchester City. Die Skyblues haben ihren Nachfolger für den abgewanderten Rodri gefunden.

Der Wechsel des marokkanischen Supertalents Ayyoub Bouaddi zu Manchester City ist perfekt. Am Mittwoch gaben die Skyblues die Verpflichtung bekannt. Medienberichten zufolge zahlt City für den Mittelfeldspieler rund 100 Millionen Euro Ablöse an OSC Lille – nie wurde für einen 18-Jährigen mehr bezahlt. In Manchester erhält Bouaddi, der bei der WM stark aufgespielt hatte, einen Vertrag bis 2031.

City bezeichnete den Jungstar als einen „der aufregendsten jungen Spieler des Weltfußballs“. Bouaddi schwärmte von den Skyblues als „bestem Verein der Welt“ und der Premier League. „Ich verfolge City schon seit vielen Jahren und liebe ihren Spielstil“, sagte er, jeder Spieler träume darüber hinaus von der englischen Eliteliga: „Ich bin erst 18. Ich bin zufrieden mit meinen bisherigen Fortschritten, weiß aber auch, dass ich mich noch enorm steigern kann. Und das hier ist zweifellos der beste Ort dafür.“

In Lille hatte Bouaddi drei Tage nach seinem 16. Geburtstag sein Profidebüt gegeben. In den folgenden Spielzeiten etablierte er sich als Stammspieler. Mit Marokko erreichte Bouaddi, der in Frankreich geboren ist, bei der WM im Sommer das Viertelfinale. Er stand in fünf von sechs Spielen in der Startelf.

City treibt Transfer-Offensive voran

Für Manchester, das sich nach den Abgängen des Strategen Rodri sowie des Startrainers Pep Guardiola unter Nachfolger Enzo Maresca im Neuaufbau befindet, ist es der zweite hochkarätige Transfer des Sommers. Zuvor hatten die Skyblues schon den englischen Nationalspieler Elliot Anderson für 135 Millionen Euro von Nottingham Forest verpflichtet.