Für 87 Millionen Euro! Woltemade verliert Teamkollegen Guimaraes

SID 08.08.2026 • 13:47 Uhr Das lange Werben um den Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes ist von Erfolg. Der Brasilianer verlässt Newcastle United.

Der englische Fußball-Meister FC Arsenal hat seinen Wunschspieler bekommen und Brasiliens Nationalspieler Bruno Guimaraes vom Ligakonkurrenten Newcastle United losgeeist.

Wie der Klub vom deutschen Nationalspieler Kai Havertz am Samstag bekannt gab, hat der 28-Jährige einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Rund 87 Millionen Euro sollen nach Newcastle fließen, wo Teammanager Matthias Jaissle zum Beginn seiner Amtszeit die zentrale Figur im Mittelfeld verliert. Nick Woltemade und Guimaraes standen in der vergangenen Saison über 30-mal gemeinsam auf dem Platz.

Gunners landen Guimaraes-Mega-Transfer

„Dieser Schritt fällt mir sehr schwer, denn Newcastle bedeutet mir sehr viel, aber ich wollte etwas Neues in meinem Leben erleben. Ich fühle mich bereit für eine neue Herausforderung“, sagte der 28-Jährige, der 2022 von Olympique Lyon für knapp 50 Millionen Euro zu Newcastle gewechselt war.

Die Gunners hatten sich über mehrere Monate um den Brasilianer bemüht und machen ihn nun zum zweitteuersten Transfer der Klubgeschichte nach Mittelfeldkollege Declan Rice (117 Millionen Euro). Der Engländer Rice hatte am Wechsel von Guimaraes offenbar ebenfalls seinen Anteil.

Rice begrüßt Guimaraes bei Arsenal

„Komm her – und bitte keine Kämpfe mehr, jetzt sind wir Freunde’“, erzählte Guimaraes von einer Nachricht von Rice. In Nordlondon wird Guimaraes ebenfalls hinter einem deutschen Nationalspieler operieren. Nachdem im vergangenen Jahr der Deutsche Nick Woltemade vor ihm auf Torejagd ging, trifft er beim Champions-League-Finalisten nun auf Havertz.