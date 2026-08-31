Mega-Deal: Liverpool holt PSG-Star Barcola für 125 Mio.

SID 31.08.2026 • 15:21 Uhr Der spektakuläre Transfer des Offensivspielers ist jetzt perfekt.

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat seiner hochkarätig besetzten Offensive um Nationalspieler Florian Wirtz einen weiteren kostspieligen Topstar hinzugefügt. Der französische Nationalspieler Bradley Barcola wechselt von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain an die Merseyside. Das bestätigten die Reds am Montag.

Mega-Ablöse für Liverpool-Neuzugang

Medienberichten zufolge kostet der 23-Jährige, der bis 2031 unterschrieb, eine Basisablöse in Höhe von 125 Millionen Euro. Inklusive Boni könnte der Deal Liverpool bis zu 145 Millionen Euro kosten.

„Es erfüllt mich mit großem Stolz, für Liverpool spielen zu dürfen“, sagte Barcola, der hofft, „Großes zu erreichen. Allen voran den Gewinn der Premier League – das ist einer der größten Träume meines Lebens.“

Barcola erweitert Liverpools Star-Sturm

Barcola war drei Jahre für PSG aktiv und kam in 152 Pflichtspielen auf 39 Tore sowie 35 Vorlagen. Er spielte 28-mal für Frankreich (sechs Tore) und gehörte auch bei der WM zum Kader von Les Bleus. Auf dem Weg zu Platz vier stand er in allen acht Spielen auf dem Platz und erzielte drei Tore.