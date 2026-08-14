Milliarden-Deal! Liverpool-Hammer um Bezos perfekt

SID 14.08.2026 • 18:29 Uhr Bezos' Vermögen wird auf umgerechnet 215 Milliarden Euro geschätzt. Er soll im Klub keine operative Rolle einnehmen.

Eine Investorengruppe mit dem Amazon-Milliardär Jeff Bezos steigt beim englischen Fußball-Rekordmeister FC Liverpool ein. Der Klub gab am Freitag „eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf eines Minderheitsanteils an 1892 Holdings“ bekannt.

Angeführt werden die Investoren von Amit Bhatia, dem Schwiegersohn des indischen Stahl-Magnaten Lakshmi Mittal. Neben Bezos ist auch Eduardo Saverin dabei, ein Mitgründer von Facebook.

Bezos steigt in Liverpool ein

Für 30 Prozent der Anteile kassieren die amerikanischen Liverpool-Besitzer der Fenway Sports Group (FSG) der BBC zufolge zwischen 1,5 und 1,8 Milliarden Euro. Die FSG hatte den Traditionsverein 2010 für etwa 350 Millionen Euro erworben, ihr Präsident Mike Gordon sprach von einer „Entscheidung im Sinne des langfristigen Wohls des Klubs“. Bezos soll keine operative Rolle einnehmen.