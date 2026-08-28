Premier League: Haaland-Doppelpack! City dank Cherki on top

SID 28.08.2026 • 22:57 Uhr Erling Haaland ist bei Crystal Palace nicht zu stoppen. ManCity springt an die Tabellenspitze.

Sturmstar Erling Haaland und der starke Rayan Cherki haben Manchester City zum zweiten Sieg in der Premier League geführt. Der Norweger, der sich vergangene Woche eine neue Kurzhaar-Frisur zugelegt hatte, erzielte beim 4:1 (1:0) zum Auftakt des zweiten Spieltags bei Crystal Palace seine Saisontreffer eins und zwei, auch dem Franzosen Cherki gelang ein Doppelpack. Die Skyblues sprangen damit vorübergehend an die Tabellenspitze.

Haaland-Doppelpack gegen Londoner

Haaland (17.) köpfte in seiner unwiderstehlichen Art eine Flanke von Antoine Semenyo zur Führung ein. Kurz vor Schluss besorgte der 26-Jährige auch den Endstand (85.). Der frühere Dortmunder, der nach der Weltmeisterschaft seinen bekannten Zopf gegen einen Kurzhaarschnitt getauscht hat, traf damit auch im siebten Ligaspiel gegen die Londoner.

Cherki legte nach einem Solo aus kurzer Distanz zum 2:0 nach (54.). Nach einem Eigentor von Torhüter Gianluigi Donnarumma (56.), der einen von der Latte abprallenden Freistoß von Yeremi Pino an den Rücken bekam, stellte Edeltechniker Cherki den Zwei-Tore-Vorsprung wenig später mit einem sehenswerten Distanzschuss wieder her (59.). Kurz vor Schluss kam dann auch 100-Millionen-Euro-Neuzugang Ayyoub Bouaddi (18) zu seinem Debüt.