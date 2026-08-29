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Holt Manchester City einen Liverpool-Star?

Holt City einen Liverpool-Star?

Manchester City soll mit Liverpool über einen Transfer Cody Gakpo sprechen. Der Niederländer soll einen Wechsel zum Vize-Meister anstreben.
Auf dem Transfermarkt bahnen sich gleich mehrere spannende Wechsel an. Während ein PSG-Juwel vor einem überraschenden Transfer steht, könnte auch Bayer Leverkusen bald den nächsten Neuzugang präsentieren.
SPORT1
Manchester City soll mit Liverpool über einen Transfer Cody Gakpo sprechen. Der Niederländer soll einen Wechsel zum Vize-Meister anstreben.

Manchester City soll Gespräche mit dem FC Liverpool über einen Transfer von Cody Gakpo aufgenommen haben. Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, hat der 27-Jährige den Reds mitgeteilt, dass er im Fall eines Abschieds ausschließlich zu City wechseln wolle. Auch Tottenham Hotspur soll Interesse zeigen.

Liverpool wolle Gakpo demnach erst ziehen lassen, wenn zuvor zwei weitere Offensivspieler verpflichtet sind. Zudem würden die Reds eine hohe Ablöse verlangen, da der Angreifer nach einer Verlängerung im Vorjahr noch bis 2030 gebunden ist. Der Niederländer war 2023 für rund 51 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt.

Barcola soll kommen – City sucht Flügelspieler

Laut des Berichts steht Liverpool zudem kurz vor der Verpflichtung von Bradley Barcola für rund 143 Millionen Euro von Paris Saint-Germain – seine bevorzugte Position ist links, wo auch Gakpo häufig spielt. City wiederum halte nach einem neuen Außenspieler Ausschau, nachdem Savinho für rund 87 Millionen Euro an Tottenham abgegeben worden ist.

Gakpo kommt für Liverpool auf 51 Treffer in 182 Pflichtspielen. Beim Auftaktspiel in der Premier League traf er gegen Newcastle United. Am Samstag bereitete er gegen Nottingham Forest ein Tor von Alexander Isak vor. In der Premier-League-Meistersaison 2024/25 erzielte er 18 Tore in allen Wettbewerben.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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