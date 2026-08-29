Holt Manchester City einen Liverpool-Star?

SPORT1 29.08.2026 • 22:26 Uhr Manchester City soll mit Liverpool über einen Transfer Cody Gakpo sprechen. Der Niederländer soll einen Wechsel zum Vize-Meister anstreben.

Manchester City soll Gespräche mit dem FC Liverpool über einen Transfer von Cody Gakpo aufgenommen haben. Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, hat der 27-Jährige den Reds mitgeteilt, dass er im Fall eines Abschieds ausschließlich zu City wechseln wolle. Auch Tottenham Hotspur soll Interesse zeigen.

Liverpool wolle Gakpo demnach erst ziehen lassen, wenn zuvor zwei weitere Offensivspieler verpflichtet sind. Zudem würden die Reds eine hohe Ablöse verlangen, da der Angreifer nach einer Verlängerung im Vorjahr noch bis 2030 gebunden ist. Der Niederländer war 2023 für rund 51 Millionen Euro an die Anfield Road gewechselt.

Barcola soll kommen – City sucht Flügelspieler

Laut des Berichts steht Liverpool zudem kurz vor der Verpflichtung von Bradley Barcola für rund 143 Millionen Euro von Paris Saint-Germain – seine bevorzugte Position ist links, wo auch Gakpo häufig spielt. City wiederum halte nach einem neuen Außenspieler Ausschau, nachdem Savinho für rund 87 Millionen Euro an Tottenham abgegeben worden ist.

Gakpo kommt für Liverpool auf 51 Treffer in 182 Pflichtspielen. Beim Auftaktspiel in der Premier League traf er gegen Newcastle United. Am Samstag bereitete er gegen Nottingham Forest ein Tor von Alexander Isak vor. In der Premier-League-Meistersaison 2024/25 erzielte er 18 Tore in allen Wettbewerben.