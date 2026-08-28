In neuer Rolle: Gerrard kehrt nach Liverpool zurück

SPORT1 28.08.2026 • 17:01 Uhr Steven Gerrard kehrt an die Anfield Road zurück. Die Reds-Legende hat einen neuen Job.

Steven Gerrard wird am Samstag an die Anfield Road zurückkehren. Der frühere Kapitän des FC Liverpool ist bei der Premier-League-Partie der Reds gegen Nottingham Forest als Experte für TNT Sports im Einsatz.

Der TV-Sender hatte Gerrards erweiterte Rolle als Experte und Co-Kommentator in diesem Monat bekanntgegeben, nachdem er in der vergangenen Saison nur punktuell gearbeitet hatte. Der 46-Jährige war in dieser Spielzeit bereits beim Community Shield im Einsatz, als Arsenal mit 3:0 gegen Manchester City gewann. Laut Sender soll Gerrard künftig Übertragungen zur Premier League, Champions League und zum FA Cup anführen.

Gerrard hat neuen TV-Job

Gerrard war im vergangenen Jahr ins TV-Geschäft zurückgekehrt, nachdem er den saudi-arabischen Klub Al-Ettifaq verlassen hatte. Eine Rückkehr auf die Trainerbank bei den Glasgow Rangers kam nach Gesprächen zwar fast zustande, Gerrard sagte den Posten aber ab. Gegenüber TNT Sports erklärte er dazu: „Wer weiß? Man schließt die Tür nie. Ich genieße die Work-Life-Balance – Coaching ist hart und herausfordernd. Ich hatte wirklich große Möglichkeiten und vieles davon hat mir Spaß gemacht. Im Moment genieße ich die Zeit mit der Familie, TNT, ein paar Dinge, das Reisen. Ich bin gerade sehr glücklich und habe viel Zeit mit meinen Kindern, die ich während des Coachings vermisst habe.“

Sportlich geht Liverpool nach einem 2:2 bei Newcastle United zum Auftakt schon leicht angeschlagen in die Partie. Den Punktgewinn sicherte Dominik Szoboszlai mit einem späten Elfmeter in St James‘ Park.