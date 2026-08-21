Liverpool: Van Dijk stellt Wirtz & Co. Ultimatum zum Saisonstart

SID 21.08.2026 • 06:14 Uhr Der Abwehrchef der Reds nimmt seine Mitspieler in die Pflicht.

Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool hat vor dem Start der neuen Saison in der Premier League eine deutliche Reaktion von Florian Wirtz und Co. nach einer enttäuschenden Spielzeit gefordert. „Für mich persönlich war es letztes Jahr als Liverpool-Spieler inakzeptabel.

Dieses Jahr haben wir die Möglichkeit, das zu ändern“, sagte der niederländische Abwehrchef und ergänzte: „Wir alle wissen, wie hart das werden wird, aber wer sich dieser Herausforderung nicht stellen will, ist hier am falschen Ort“.

Van Dijk fordert Einsatz für Liverpool

Er habe aber den Eindruck, dass alle Spieler bereit dafür seien. „Wir müssen zeigen, wie viel uns der Verein bedeutet und wie sehr wir für dieses Wappen kämpfen wollen – und uns zudem bewusst machen, welch ein Privileg es ist, für Liverpool zu spielen“, sagte van Dijk.

Liverpool war in der vergangenen Saison nur Fünfter geworden und früh aus den Pokalwettbewerben ausgeschieden. Hinzu kamen öffentliche Querelen von Teammanager Arne Slot mit Stürmer Mohamed Salah. Der Spanier Andoni Iraola folgte auf Slot, Salah wechselte zum türkischen Erstligisten Trabzonspor.