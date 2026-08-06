WSL-Revolution: Erstmals mehr Trainerinnen als Trainer

Meilenstein im englischen Fußball: Erstmals in der Geschichte der Women’s Super League setzen mehr als die Hälfte der 14 Klubs auf eine Cheftrainerin.
Trainerinnen-Meilenstein in England
Nachdem Manchester United am Mittwoch die Verpflichtung von Eva Olid bekannt gab, stieg die Zahl der weiblichen Coaches auf acht, sechs Vereine in der höchsten Spielklasse des Landes werden von Männern verantwortet.
WSL setzt auf mehr Trainerinnen
Neben Olid, die künftig Nationalspielerin Lea Schüller trainiert, werden zur kommenden Saison auch Renée Slegers (FC Arsenal), Natalia Arroyo (Aston Villa), Amy Merricks (Birmingham City), Karen Hills (Charlton Athletic), Sonia Bompastor (FC Chelsea), Jo Potter (Crystal Palace) und Rita Guarino (West Ham United) in der WSL an der Seitenlinie stehen. Für Englands Nationalauswahl ist in Sarina Wiegman ebenfalls eine Frau verantwortlich.
Die Bundesliga verzeichnet lediglich vier Cheftrainerinnen unter den 14 Vereinen. Union Berlins Marie-Louise Eta war zuletzt auch Interimstrainerin der Männer-Mannschaft, dazu kommen Friederike Kromp (Werder Bremen), Eva-Maria Virsinger (TSG Hoffenheim) und Britta Carlsson (1. FC Köln).
Im Vergleich der vier Topligen liegt England deutlich an der Spitze – vor Deutschland auf Platz zwei. In Spanien werden lediglich drei Cheftrainerinnen beschäftigt. In Frankreich ist es vor dem Beginn der neuen Spielzeit derzeit nur eine.