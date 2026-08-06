WSL-Revolution: Erstmals mehr Trainerinnen als Trainer

SID 06.08.2026 • 10:50 Uhr Die englische Frauenfußball-Liga liegt im europäischen Vergleich klar an der Spitze. In Deutschland sind Trainerinnen noch eine Ausnahme.

Meilenstein im englischen Fußball: Erstmals in der Geschichte der Women’s Super League setzen mehr als die Hälfte der 14 Klubs auf eine Cheftrainerin.

Nachdem Manchester United am Mittwoch die Verpflichtung von Eva Olid bekannt gab, stieg die Zahl der weiblichen Coaches auf acht, sechs Vereine in der höchsten Spielklasse des Landes werden von Männern verantwortet.

WSL setzt auf mehr Trainerinnen

Neben Olid, die künftig Nationalspielerin Lea Schüller trainiert, werden zur kommenden Saison auch Renée Slegers (FC Arsenal), Natalia Arroyo (Aston Villa), Amy Merricks (Birmingham City), Karen Hills (Charlton Athletic), Sonia Bompastor (FC Chelsea), Jo Potter (Crystal Palace) und Rita Guarino (West Ham United) in der WSL an der Seitenlinie stehen. Für Englands Nationalauswahl ist in Sarina Wiegman ebenfalls eine Frau verantwortlich.

Die Bundesliga verzeichnet lediglich vier Cheftrainerinnen unter den 14 Vereinen. Union Berlins Marie-Louise Eta war zuletzt auch Interimstrainerin der Männer-Mannschaft, dazu kommen Friederike Kromp (Werder Bremen), Eva-Maria Virsinger (TSG Hoffenheim) und Britta Carlsson (1. FC Köln).