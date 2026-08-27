Bayern-Star Goretzka wechselt: Aston Villa schnappt zu!

SID 27.08.2026 • 17:23 Uhr Die knapp zwei Monate währende Vereinslosigkeit von Leon Goretzka endet.

Leon Goretzka hat nach monatelanger Suche endlich einen neuen Verein gefunden. Der 31-Jährige wechselt nach acht Jahren beim FC Bayern in die englische Premier League zu Europa-League-Sieger Aston Villa. Das gab der Klub aus Birmingham am Donnerstag in einer kurzen Mitteilung bekannt. Für den 73-maligen Nationalspieler ist es die erste Station im Ausland.

Goretzka weiter ohne konkretes Angebot

Zuvor war Goretzka für acht Jahre Spieler vom FC Bayern. Die Münchner hatten schon im Januar angekündigt, den Vertrag mit Goretzka nicht zu verlängern. Seither war er mit namhaften Klubs wie dem FC Barcelona, dem FC Arsenal, Juventus Turin, der AC Mailand und der SSC Neapel in Verbindung gebracht worden. Konkret wurde es aber nicht.

Villa war am Wochenende mit einem 0:4 bei Brighton & Hove Albion denkbar schlecht in die Saison gestartet, am Montag wartet das Heimspiel gegen Meister FC Arsenal. Als Vierter der vergangenen Spielzeit und Europa-League-Sieger nehmen die Villans in der kommenden Saison wie schon 2024/25 an der Champions League teil.