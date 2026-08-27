Bayern-Star Goretzka wechselt: Aston Villa schnappt zu!

Leon Goretzka hat nach monatelanger Suche endlich einen neuen Verein gefunden. Der 31-Jährige wechselt nach acht Jahren beim FC Bayern in die englische Premier League zu Europa-League-Sieger Aston Villa. Das gab der Klub aus Birmingham am Donnerstag in einer kurzen Mitteilung bekannt. Für den 73-maligen Nationalspieler ist es die erste Station im Ausland.
Suche beendet: Goretzka wechselt zu Aston Villa
Goretzka weiter ohne konkretes Angebot
Zuvor war Goretzka für acht Jahre Spieler vom FC Bayern. Die Münchner hatten schon im Januar angekündigt, den Vertrag mit Goretzka nicht zu verlängern. Seither war er mit namhaften Klubs wie dem FC Barcelona, dem FC Arsenal, Juventus Turin, der AC Mailand und der SSC Neapel in Verbindung gebracht worden. Konkret wurde es aber nicht.
Villa war am Wochenende mit einem 0:4 bei Brighton & Hove Albion denkbar schlecht in die Saison gestartet, am Montag wartet das Heimspiel gegen Meister FC Arsenal. Als Vierter der vergangenen Spielzeit und Europa-League-Sieger nehmen die Villans in der kommenden Saison wie schon 2024/25 an der Champions League teil.
Goretzka wird erst als vierter Deutscher das Trikot von Aston Villa tragen. Zuvor waren Thomas Hitzlsperger (2000 bis 2005) sowie die späteren Rostocker Stefan Beinlich und Matthias Breitkreutz (1992 bis 1994) für den Klub aktiv.
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