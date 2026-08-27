Tief gefallener Star in England vor Gericht

SPORT1 27.08.2026 • 15:36 Uhr Raheem Sterling hat einen tiefen Sturz hinter sich. Nun steht er vor Gericht.

Das ist das nächste negative Kapitel eines tiefen Absturzes: Raheem Sterling muss sich nach einem Unfall auf einer Autobahn in England vor Gericht verantworten. Wie die Hampshire and Isle of Wight Constabulary mitteilte, wurde der 31-Jährige wegen gefährlicher Fahrweise sowie wegen Besitzes von Lachgas angeklagt. Zudem lautet ein weiterer Vorwurf, dass der Star einen Bluttest verweigerte.

Nach Angaben der Polizei geht es um eine Kollision mit nur einem beteiligten Fahrzeug. Der Unfall habe sich am 28. Mai ereignet. Verletzte habe es nicht gegeben. Sterling, der aus Berkshire stammt, soll am 15. September zu einer Anhörung vor dem Magistrates‘ Court in Basingstoke erscheinen.

Sterling mit 31 Jahren vereinslos

Sterling war in seiner Karriere unter anderem für den FC Liverpool aktiv, wo er sein Profidebüt gab, nachdem er aus der Jugend von Queens Park Rangers gekommen war. 2015 wechselte der Flügelspieler zu Manchester City und gewann dort vier Premier-League-Titel, fünf Ligapokale sowie 2019 den FA Cup.

2022 schloss sich Sterling dem FC Chelsea an, kam später aber nicht mehr regelmäßig zum Zug und spielte in der Saison 2024/2025 auf Leihbasis für den FC Arsenal. Nach seinem Abschied von der Stamford Bridge unterschrieb er im Februar 2026 bei Feyenoord Rotterdam einen kurzfristigen Vertrag bis zum Saisonende. Derzeit ist Sterling mit 31 Jahren vereinslos.

Für die englische Nationalmannschaft absolvierte Sterling 82 Spiele und erzielte 20 Tore. Unter Trainer Gareth Southgate erreichte England mit ihm das WM-Halbfinale 2018 und das Finale der Europameisterschaft 2020. In den Queen’s Birthday Honours 2021 wurde Sterling zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt – für seinen Einsatz für Gleichberechtigung im Sport, unter anderem durch Anti-Rassismus- und Anti-Diskriminierungs-Kampagnen sowie öffentliche Stellungnahmen gegen Rassismus.