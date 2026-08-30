Chelsea 4:3! Xabi Alonso stellt Premier-League-Rekord ein

SID 30.08.2026 • 17:01 Uhr Beim Leverkusener Meistertrainer von 2024 läuft es in London. Alonso gelingt ein seltenes Kunststück nach einem Spektakel.

Xabi Alonso bleibt mit dem FC Chelsea zum Saisonstart auf Kurs. Der neue Coach der Blues gewann mit seinem Team am Sonntag 4:3 (3:1) gegen Brighton & Hove Albion von Fabian Hürzeler und feierte den zweiten Sieg im zweiten Ligaspiel. Chelsea ist nach dem Erfolg an der Stamford Bridge weiter Dritter in der Premier League.

Alonso stellt Premier-League-Rekord ein

Alonso gelang damit ein besonderes Kunststück. In der Geschichte der Liga gelang es erst drei Trainern zuvor, mit seinen Teams an den ersten beiden Spielen mindestens sieben Treffer zu erzielen. Nur Bobby Robson, Michael Laudrup und Marcelo Bielsa gelang dies zuvor.

4 – Chelsea’s Xabi Alonso is only the fourth manager to see his side score 7+ goals in his first two Premier League games, after Bobby Robson (8 in Sep 1999), Michael Laudrup (8 in Aug 2012), and Marcelo Bielsa (7 in Sep 2020).Entertainment. pic.twitter.com/bMN8WJuZDw

Chelsea zittert trotz Blitzstart

Romeo Lavia (4.), Pedro Neto (14.) und Joao Pedro (32.) sorgten für eine vermeintlich beruhigende Führung der Blues, doch Malick Yalcouyé (35.) und ein Eigentor von Joao Pedro (63.) brachten Brighton wieder heran. Cole Palmer (74.) sorgte für die Entscheidung zugunsten der Londoner, der Anschluss von Nationalspieler Pascal Groß (90.+6) kam zu spät. Chelsea gastiert am kommenden Spieltag bei Meister FC Arsenal. Alonso hatte 2024 mit Bayer Leverkusen das deutsche Double gewonnen.

Bei den Blues hatte Emiliano Martinez ein Blitz-Debüt gefeiert. Der Keeper wechselte erst wenige Stunden vor der Partie zum Verein und war dann direkt in der Startelf.

Leeds und Brentford bleiben ungeschlagen

Leeds United von Teammanager Daniel Farke trennte sich mit 1:1 (0:1) vom FC Brentford. Nationalspieler Kevin Schade (41.) brachte Brentford in Führung, Dominic Calvert-Lewin (79.) glich für Farkes Team aus. Leeds (4 Punkte) bleibt damit ebenso wie Brentford (4) ungeschlagen. Der FC Fulham verlor mit Bernd Leno im Tor 0:1 (0:0) beim AFC Sunderland.