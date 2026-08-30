Trotz 2:2: Wirtz brilliert – Doppel-Vorlage schockt Kritiker

SID 30.08.2026 • 10:25 Uhr Der deutsche Nationalspieler war zuletzt heftig kritisiert worden, im Trikot des FC Liverpool überzeugte er nun aber.

Ein starker Auftritt, eine Beteiligung an beiden Treffern des FC Liverpool – und doch war Florian Wirtz nach dem 2:2 (0:1) seines Klubs im ersten Heimspiel der neuen Premier-League-Saison gegen Nottingham Forest alles andere als zufrieden: „Ich bin sehr enttäuscht“, sagte er, „wir konnten wieder nicht die drei Punkte mitnehmen.“ Zumindest eine passende Antwort auf die Kritik, die unter der Woche auf ihn eingeprasselt war, hatte der 23-Jährige aber zuvor auf dem Platz gegeben.

Wirtz glänzt als Vorlagengeber

Zwar durfte der ehemalige Leverkusener nicht über einen eigenen Treffer jubeln, weil sein Tor in der 32. Minute nach einer Abseitsstellung des Teamkollegen Jeremie Frimpong aberkannt wurde. Dafür leitete er das zwischenzeitliche 1:1 durch Alexander Isak (60.) mit ein, das 2:2 durch Victor Munoz (82.) bereitete Wirtz mit einem starken Pass vor. Schon am 1. Spieltag hatte Liverpool bei Newcastle 2:2 gespielt.

Entsprechend glücklich mit der Leistung des deutschen Nationalspielers zeigte sich Trainer Andoni Iraola. „Er ist sehr gut, ich vertraue ihm sehr“, sagte der Spanier nach dem Spiel. „Aus meiner Sicht ist seine Position ganz klar, und je öfter er bei uns spielt, desto besser wird er meiner Meinung nach werden. Daran habe ich kaum Zweifel.“

Klopp stärkt Wirtz nach Kritik

Zuvor hatte bereits Bundestrainer Jürgen Klopp Wirtz den Rücken gestärkt. „Fußballerisch ist er über jeden Zweifel erhaben“, sagte Klopp am Freitag bei Sky im Rahmen des Eröffnungsspiels der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern und Stuttgart: „Sie haben bei Liverpool jetzt absolut verstanden, wo er spielen muss. Das ist im Zentrum, in den Halbräumen.“