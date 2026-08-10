Liverpool schnappt sich Barcelonas Araujo – Leihe mit Kaufoption

SID 10.08.2026 • 20:13 Uhr Die Reds haben sich laut Medienberichten auch eine Kaufoption gesichert.

Der FC Liverpool hat seine Defensive verstärkt. Wie der Klub von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz am Montagabend mitteilte, wechselt Verteidiger Ronald Araujo leihweise vom FC Barcelona zu den Reds. „Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich bin sehr, sehr glücklich“, sagte der 27 Jahre alte Uruguayer.

Liverpool sichert Araujo-Kaufoption

Laut Medienberichten hat Liverpool im Anschluss an die Leihe eine Kaufoption in Höhe von 55 Millionen Euro. 2019 debütierte Araujo bei Barcelona. Auf der Insel soll er nun den ablösefrei zu Real Madrid abgewanderten Innenverteidiger Ibrahima Konaté ersetzen.