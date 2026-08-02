Wirtz trifft, aber Liverpool geht unter

Lars Hinzberg 02.08.2026 • 23:45 Uhr Der FC Liverpool muss gegen Leeds United eine empfindliche Testspiel-Niederlage hinnehmen. Dabei fing alles gut an, inklusive eines Tores von Florian Wirtz.

Erfolgserlebnis für Florian Wirtz, aber eine empfindliche Pleite für den FC Liverpool! Der deutsche Nationalspieler hat sich beim 2:4 gegen Leeds United in die Torschützenliste eingetragen und eine alte Connection aufleben lassen.

Im Testspiel gegen Liga-Konkurrent Leeds United traf Wirtz bei seinem ersten Auftritt nach der Weltmeisterschaft direkt zum zwischenzeitlichen 2:0 (40.). Teamkollege Jeremie Frimpong, mit dem Wirtz bereits gemeinsam in Leverkusen zusammengespielt hatte, brachte einen Diagonalball kurz vor der Grundlinie per Direktabnahme ins Zentrum, wo Wirtz einlief und souverän ins rechte untere Eck versenkte.

Wirtz zur Halbzeit ausgewechselt – danach geht Liverpool unter

Wenig später war der Arbeitstag des 23-Jährigen dann aber auch schon wieder beendet. Nach der Pause wurde er durch Curtis Jones ersetzt – und für sein Team wurde es nun bitter.

In der zweiten Halbzeit gaben die Reds den Vorsprung nicht nur her, sie wurden von Leeds komplett überrollt.

Brendon Aaronson (60.), Dominic Calvert-Lewin (71.), Sean Longstaff (73.) und noch einmal Calvert-Lewin (85.) drehten das Spiel zugunsten von Leeds und fügten dem Team von Neu-Trainer Andoni Iraola eine lange Zeit nicht für möglich gehaltene Niederlage zu.