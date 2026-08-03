Liverpool patzt trotz Wirtz-Tor: 2:4 gegen Leeds in Chicago

SID 03.08.2026 • 06:24 Uhr Bei ihrer US-Tour unterliegen die Reds Leeds United nach dem 2:0 durch den deutschen Nationalspieler noch 2:4.

Trotz eines Treffers von Florian Wirtz hat der FC Liverpool die erste Niederlage unter seinem neuen Trainer Andoni Iraola kassiert. Im Rahmen ihrer Tour durch die USA unterlagen die Reds im Soldier Field von Chicago nach einem Einbruch in der zweiten Halbzeit Premier-League-Rivale Leeds United 2:4 (2:0). Die Mannschaft von Daniel Farke erzielte ihre vier Treffer in der letzten halben Stunde.

Spektakuläres Leeds-Comeback nach Wirtz-Tor

Wirtz hatte nach einer Hereingabe von Jeremie Frimong die Führung von Liverpool durch Luke Chamers (7.) zunächst ausgebaut (40.). Für den deutschen Nationalspieler Wirtz war es der erste Einsatz nach der WM. In der zweiten Halbzeit gelang Leeds durch Brenden Aaronson (60.), Dominic Calvert-Lewin (71., 85.) und Sean Longstaff ein spektakuläres Comeback.