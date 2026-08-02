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Youngster schreibt United-Geschichte

Youngster schreibt United-Geschichte

JJ Gabriel sorgt für eine historische Marke. Der Teenager ist der jüngste Spieler in der Geschichte von Manchester United.
JJ Gabriel hat Geschichte für Manchester United geschrieben
JJ Gabriel hat Geschichte für Manchester United geschrieben
© IMAGO/Pro Sports Images
Daniel Höhn
JJ Gabriel sorgt für eine historische Marke. Der Teenager ist der jüngste Spieler in der Geschichte von Manchester United.

Beim 2:1-Sieg von Manchester United in einem Testspiel gegen Atlético Madrid hat JJ Gabriel Geschichte für Englands Rekordmeister geschrieben.

Er wurde für Matchwinner Bryan Mbeumo in der Schlussphase der Partie eingewechselt und ist nun mit 15 Jahren und 299 Tagen der jüngste Debütant, der jemals bei den Profis zum Einsatz kam.

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Kann Gabriel einen Uralt-Rekord knacken?

Ob Gabriel noch einen weiteren United-Rekord brechen wird, bleibt abzuwarten. Der jüngste Spieler, der jemals in einem Pflichtspiel für die Red Devils zum Einsatz gekommen ist, war 1956 David Gaskell (16 Jahre, 19 Tage).

Aber schon jetzt steht fest, dass Gabriel aber nicht mehr der jüngste Premier-League-Spieler werden kann, denn dies ist Ethan Nwaneri mit 15 Jahren und 181 Tagen. Manchesters Youngster hat diese Marke um ein paar Tage verpasst.

United-Trainer Michael Carrick lobte nach dem Spiel den Nachwuchsspieler und sagte, es gebe „viele positive Aspekte“, wenn man sehe, wie er sich an der Seite der erfahrenen Spieler einbringe.

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