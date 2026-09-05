England: Unentschieden im deutschen Trainerduell

Marco Rose hat im Duell der deutschen Trainer in der Premier League gegen Matthias Jaissle einen Sieg knapp verpasst. Rose holte mit dem AFC Bournemouth am Samstag bei Jaissle und Newcastle United nach 2:0-Führung nur ein 2:2 (2:1).
Rose verpasst Sieg gegen Jaissle
Uniteds deutscher Innenverteidiger Malick Thiaw, ein Kandidat für den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, erzielte dabei unfreiwillig das 0:2 (35.).
Rose wartet mit Bournemouth noch auf Sieg-Premiere
Zuvor hatte bereits Marcus Tavernier (9.) für Bournemouth getroffen, Harvey Barnes (37.) gelang der Anschluss für Newcastle. Jacob Ramsey (88.) rettete United den fünften Punkt im dritten Saisonspiel, Rose und Bournemouth warten auf ihren ersten Sieg.
Jaissle, wie Rose einst im Red-Bull-Kosmos tätig, hatte den deutschen WM-Teilnehmer Nick Woltemade nach dessen Abgang zu Juventus Turin nicht mehr zur Verfügung. Der Ersatz Matias Fernandez-Pardo, belgischer Nationalstürmer vom OSC Lille für 60 Millionen Euro Ablöse, kam nach einer Stunde ins Spiel.
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