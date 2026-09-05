England: Unentschieden im deutschen Trainerduell

SID 05.09.2026 • 15:29 Uhr Beide entstammen dem Red-Bull-Kosmos - nun trafen sich Matthias Jaissle und Marco Rose in der Premier League wieder.

Marco Rose hat im Duell der deutschen Trainer in der Premier League gegen Matthias Jaissle einen Sieg knapp verpasst. Rose holte mit dem AFC Bournemouth am Samstag bei Jaissle und Newcastle United nach 2:0-Führung nur ein 2:2 (2:1).

Uniteds deutscher Innenverteidiger Malick Thiaw, ein Kandidat für den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp, erzielte dabei unfreiwillig das 0:2 (35.).

Rose wartet mit Bournemouth noch auf Sieg-Premiere

Zuvor hatte bereits Marcus Tavernier (9.) für Bournemouth getroffen, Harvey Barnes (37.) gelang der Anschluss für Newcastle. Jacob Ramsey (88.) rettete United den fünften Punkt im dritten Saisonspiel, Rose und Bournemouth warten auf ihren ersten Sieg.