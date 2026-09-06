Englands Stürmer-Ikone Vardy findet neuen Klub

SID 06.09.2026 • 16:05 Uhr Jamie Vardy darf endlich wieder auf Torejagd gehen. Er soll Burnley aus dem Tabellenkeller der zweiten englischen Liga führen.

Der frühere englische Fußball-Nationalstürmer Jamie Vardy hat einen neuen Verein gefunden. Der 39-Jährige, 2016 Sensationsmeister in der Premier League mit Leicester City, unterschrieb bis Saisonende beim englischen Zweitligisten FC Burnley. Burnley ist nach fünf Spieltagen das Schlusslicht in der Championship und wartet noch auf den ersten Saisonsieg. Vardys Vertrag bei US Cremonese in der italienischen Serie A war im Sommer ausgelaufen.

Zuletzt hatte Vardy für Aufsehen gesorgt, weil er aufgrund einer Vereinbarung mit der Bundesliga insgesamt sieben Freitagsspiele dieser Saison auf seinem YouTube-Kanal „Jamie Vardy’s Having a Party“ in Großbritannien und Irland als offizieller Rechtehalter übertragen darf. Für England absolvierte er 26 Länderspiele und erzielte dabei sieben Treffer. In der Premier League knipste er in 342 Spielen 145-mal.

Vardy freut sich auf neue Challenge: „Kann es kaum erwarten“