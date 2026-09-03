Ex-Schiri Dean verrät skurrile "Spielchen"

SID 03.09.2026 • 13:17 Uhr Der langjährige Premier-League-Referee Mike Dean erzählt, wie er sich seine Auftritte spannender gestaltete.

Er leitete 560 Spiele in der englischen Premier League, pfiff Finals in FA und League Cup – und manchmal war es ihm dabei offensichtlich ein bisschen langweilig. Wie der ehemalige Schiedsrichter Mike Dean (58) jetzt verraten hat, „würzte“ er seine Auftritte mitunter mit einigen skurrilen Ideen.

„Wir hatten so Spielchen, aus Spaß“, sagte Dean im Podcast des englischen Sturmidols Jamie Vardy, aus dem das Boulevardblatt The Sun zitierte. Zu diesen „Spielchen“ gehörte etwa, dass Dean versuchte, seinen ersten Pfiff möglichst lange hinauszuzögern. „Ich habe das in der Premier League ein paar Mal gemacht, natürlich bevor es den VAR gab“, erzählte er. 20, 25 Minuten habe er durchgehalten, ohne einzuschreiten.

Dean kommt auf skurrile Ideen

In anderen Begegnungen habe er versucht, sich stets nur innerhalb des Mittelkreises zu bewegen. „Das war nur ein Scherz von mir.“ In einem Spiel habe er mal „etwa 15 Minuten“ geschafft, ohne das Zentrum des Platzes zu verlassen.

Dean legte seine Pfeife 2022 ins Regal, blieb dem Fußball aber zunächst noch als VAR (bis 2023) und jetzt als Experte sowie Fan der Tranmere Rovers treu. Wenn er deren Spiele besucht, bekommen seine Erben seine besondere Expertise zu spüren.