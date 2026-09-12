Iraola erklärt seinen Wirtz-Plan

Andoni Iraola erklärt Florian Wirtz zum Schlüsselspieler und misst den Liverpool-Profi nicht allein an Toren und Vorlagen.

Andoni Iraola nimmt Florian Wirtz nach dessen solidem Saisonstart in Schutz. Der Trainer des FC Liverpool sieht den deutschen Nationalspieler weiter als Schlüssel für die neu formierte Offensive der Reds – unabhängig davon, wie viele Tore oder Vorlagen der 23-Jährige liefert.

Vor dem Premier-League-Heimspiel gegen den FC Fulham erklärte Iraola: „Für uns ist Florian entscheidend.“

Florian Wirtz sollt bei Liverpool eine Schlüsselrolle einnehmen Florian Wirtz sollt bei Liverpool eine Schlüsselrolle einnehmen © IMAGO/Crystal Pix

Wirtz soll unter dem neuen Coach vor allem auf der Zehnerposition eingesetzt werden. Iraola hatte ihm diese Rolle bereits in den ersten Gesprächen nach dem WM-Aus mit Deutschland in Aussicht gestellt, betonte aber zugleich dessen Flexibilität. Mit den Neuzugängen Victor Munoz und Bradley Barcola habe Liverpool „neue Waffen“ im Angriff: „Er wird schnell lernen, wo Victor den Ball bevorzugt oder wo Bradley ihn haben möchte.“

Wirtz? „Kann nicht nur wegen der Zahlen spielen“

Beim 2:1 in der Champions League gegen Atlético Madrid habe Wirtz laut Iraola eine starke Leistung gezeigt und der Mannschaft auch gegen den Ball geholfen. Der Coach verwies auf dessen Arbeit im Pressing und erklärte, die Laufwerte des Offensivspielers seien mit jenen anderer Zehner in der Premier League vergleichbar.

Nur im zweiten Durchgang gegen Ipswich Town habe Wirtz mehr Bälle verloren als üblich, insgesamt sei er mit dessen Auftritten jedoch „sehr zufrieden“.

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Iraola will Wirtz nicht allein an den direkten Scorerpunkten messen. „Man kann nicht nur wegen der Zahlen spielen“, sagte der Trainer. „Wenn wir als Mannschaft gut spielen, wird jemand die Tore machen und jemand die Vorlagen geben.“ Wirtz war im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.