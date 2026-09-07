SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

Das Debüt des langjährigen Fußball-Nationalspielers Leon Goretzka für seinen neuen Klub Aston Villa verzögert sich. Wie der 31-Jährige am Montag bei Instagram schrieb, brauche er nach seinem Wechsel vom FC Bayern auf die Insel eine „kurze Pause, um wieder zu voller Stärke zurückzufinden“. Das sei „frustrierend“, die kommenden Tage „einschließlich der Länderspielpause“ wolle er nun nutzen, um sich vollständig zu erholen.
„Frustrierend“: Goretzkas Debüt für Aston Villa verzögert sich
Goretzka vor Aston-Villa-Premiere
Goretzka hatte bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada im deutschen Kader gestanden, sein bislang letztes Spiel war das Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.), in dem er zur Pause in die Partie gekommen war. Erst Ende August, kurz vor Ablauf der Transferphase war sein Wechsel zum Europa-League-Sieger perfekt. „Leider hat mein Körper auf die erhöhte Belastung nach meiner Zeit ohne Spielpraxis reagiert“, schrieb Goretzka.
13 Jahre hatte Goretzka in der Bundesliga gespielt, acht davon in München, wo der Vertrag des 73-maligen Nationalspielers im Sommer ausgelaufen war. Wenn Goretzka erstmals für Aston Villa aufläuft, wird er der vierte Deutsche sein, der das Trikot des Vereins aus Birmingham trägt. Zuvor waren Thomas Hitzlsperger (2000 bis 2005) sowie die späteren Rostocker Stefan Beinlich und Matthias Breitkreutz (1992 bis 1994) für den Klub aktiv.
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