SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SID 07.09.2026 • 22:23 Uhr Der 31-Jährige wartet seit seinem Wechsel vom FC Bayern auf die Insel auf sein erstes Spiel. Nun kündigt er eine "kurze Pause" an.

Das Debüt des langjährigen Fußball-Nationalspielers Leon Goretzka für seinen neuen Klub Aston Villa verzögert sich. Wie der 31-Jährige am Montag bei Instagram schrieb, brauche er nach seinem Wechsel vom FC Bayern auf die Insel eine „kurze Pause, um wieder zu voller Stärke zurückzufinden“. Das sei „frustrierend“, die kommenden Tage „einschließlich der Länderspielpause“ wolle er nun nutzen, um sich vollständig zu erholen.

Goretzka vor Aston-Villa-Premiere

Goretzka hatte bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada im deutschen Kader gestanden, sein bislang letztes Spiel war das Sechzehntelfinale gegen Paraguay (3:4 i.E.), in dem er zur Pause in die Partie gekommen war. Erst Ende August, kurz vor Ablauf der Transferphase war sein Wechsel zum Europa-League-Sieger perfekt. „Leider hat mein Körper auf die erhöhte Belastung nach meiner Zeit ohne Spielpraxis reagiert“, schrieb Goretzka.