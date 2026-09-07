SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

Leon Goretzka wird Aston Villa bis nach der Länderspielpause fehlen. Der jüngste Mittelfeld-Neuzugang erklärte bei Instagram, sein Körper habe auf die höhere Belastung nach seiner Zeit ohne Einsätze reagiert.
Goretzka vermeldet Rückschlag
Leon Goretzka benötigt nach erhöhter Belastung eine kurze Pause. Der Neuzugang von Aston Villa erklärt, wann er zurückkehren will.
Leon Goretzka spielt mittlerweile bei Aston Villa
© IMAGO / Fussball-News Saarland
„Es ist frustrierend, aber ich brauche diese kurze Pause jetzt, um mit voller Kraft zurückzukommen“, schrieb Goretzka. Die kommenden Tage einschließlich der Länderspielpause wolle er zur vollständigen Erholung nutzen.
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Zugleich bedankte sich der 31-Jährige für den Empfang bei den Villans: „Nach meinen ersten Tagen bei diesem Klub ist das Gefühl, genau dort zu sein, wo ich sein soll, jeden Tag stärker geworden.“
Goretzka kündigte an, bald wieder auf dem Platz alles für Aston Villa geben zu wollen.
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.