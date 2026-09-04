Liverpool holt Sturm-Juwel N’Guessan – nur 5 Mio Ablöse!

Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat seiner hochkarätig besetzten Offensive abermals ein hoffnungsvolles Talent hinzugefügt. Der Klub von Nationalspieler Florian Wirtz verpflichtete den 18 Jahre alten französischen Juniorennationalspieler Djylian N’Guessan von der AS Saint-Étienne. Der Youngster soll fünf Millionen Euro Ablöse gekostet haben.
Liverpool holt weiteren Stürmer
Der junge Franzose Djylian N'Guessan wechselt an die Merseyside.
Djylian N'Guessan bei der U20-WM 2025
© AFP/SID/JAVIER TORRES
N’Guessans Wechsel greift erst 2027
Der Wechsel tritt zum 1. Januar 2027 in Kraft. Die komplette laufende Saison spielt N’Guessan noch auf Leihbasis beim französischen Erstligisten Stade Brest.
N’Guessan stammt aus der Akademie von Saint-Étienne, für das er seit seinem Profidebüt im Januar 2025 13 Spiele bestritt (ein Tor). Bei der U20-WM 2025 erreichte er mit Frankreich Platz vier, bei der U17-EM im selben Jahr stieß er mit Les Bleus sogar bis ins Finale vor und wurde nach vier Treffern ins Team des Turniers gewählt.
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