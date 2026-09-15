Sterling bekennt sich schuldig

Raheem Sterling räumt gefährliches Fahren sowie weitere Vorwürfe vor Gericht ein. Der Unfall ereignete sich Ende Mai.

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling hat sich nach einem Verkehrsunfall auf einer Autobahn in mehreren Anklagepunkten schuldig bekannt.

Wie britische Medien unter Berufung auf eine Anhörung vor dem Magistrates Court in Basingstoke berichteten, gestand der aktuell vereinslose 31-Jährige am Dienstag gefährliches Fahrverhalten, den Besitz von sechs Lachgas-Kartuschen zum missbräuchlichen Inhalieren sowie die Weigerung, eine Probe zur Analyse abzugeben.

Raheem Sterling hat sich schuldig bekannt Raheem Sterling hat sich schuldig bekannt © IMAGO/Orange Pictures

Der Unfall ereignete sich Ende Mai

Sterling war Ende Mai nach einem Unfall auf der Autobahn M3 festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall mit Sterling am Steuer seines Lamborghinis am Morgen des 28. Mai. Weitere Fahrzeuge seien nicht beteiligt gewesen, zudem habe es keine Verletzten gegeben.

Für die Three Lions absolvierte der Offensivspieler 82 Länderspiele, sein letzter Einsatz datiert von der WM 2022 in Katar. Seine Profikarriere begann er beim FC Liverpool, ehe er 2015 zu Manchester City wechselte. Dort gewann er unter anderem viermal die Premier League.

2022 schloss sich Sterling dem FC Chelsea an, die Saison 2024/25 verbrachte er auf Leihbasis beim FC Arsenal. Im Februar wechselte er mit einem Kurzzeitvertrag zu Feyenoord Rotterdam und kam dort in der niederländischen Eredivisie zu acht Einsätzen.