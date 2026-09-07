Wechselfehler: Palace-Spiel wird untersucht

SID 07.09.2026 • 08:24 Uhr Beim Duell mit Everton kommt es zu einer kuriosen Panne. Nun prüft die englische Women's Super League die Geschehnisse.

Ein Wechselfehler hat die Regelhüter der englischen Women’s Super League auf den Plan gerufen. Beim Duell zwischen Crystal Palace und dem FC Everton am 1. Spieltag am Sonntag (1:0) tauschte die Heimmannschaft vier Spielerinnen zu vier unterschiedlichen Zeitpunkten aus – erlaubt sind allerdings nur drei Wechselfenster.

Nach dem Treffer von Lexi Lloyd-Smith (34.) wurde zunächst Abbie Larkin (62.) und dann Ashleigh Weerden (83.) für die Torschützin eingewechselt. In der Schlussphase brachte Trainerin Jo Potter auch noch Allyson Swaby (90.) und Kirsty Howat (90.+7), um den Sieg über die Zeit zu bringen.

Liga leitet Untersuchung ein