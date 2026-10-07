Die Untersuchung, bei der es nicht um den Vorwurf vorsätzlichen Betrugs geht, wurde nie offiziell eingestellt.

Manchester City ist nach Informationen der Financial Times seit acht Jahren im Visier der britischen Steuerbehörde.

Demnach wurde bereits 2018 eine Untersuchung eingeleitet, um zu überprüfen, ob der schwer in Bedrängnis geratene Premier-League-Klub komplexe Konstrukte zur Steuervermeidung nutzte.

HMRC ermittelt weiter gegen ManCity

Die Ermittlungen von HM Revenue & Customs (HMRC) gegen City, das zuletzt wegen zahlreicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League für schuldig befunden worden war, begannen laut der Financial Times nach der Veröffentlichung durchgesickerter E-Mails des Klubs im Nachrichtenmagazin Spiegel.

Die Untersuchung, bei der es nicht um den Vorwurf vorsätzlichen Betrugs geht, wurde offenbar nie eingestellt, HMRC hat bislang keine Maßnahmen ergriffen. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP lehnte die Behörde eine Stellungnahme mit Verweis auf das Steuergeheimnis ab.

ManCity hat bislang nicht auf eine AFP-Anfrage wegen des Berichts reagiert.

Manchester City droht Zwangsabstieg

Die Liga hatte City Ende September nach einer vierjährigen Untersuchung wegen schwerwiegender Verstöße gegen Finanzregeln offiziell in den meisten Anklagepunkten für schuldig befunden. Der Skandal betrifft den Zeitraum von 2009 bis 2018. Der Klub legte fristgerecht Berufung gegen das Urteil ein.

Sollte Manchester City keinen Erfolg auf juristischer Ebene haben, drohen drastische Strafen bis zum Zwangsabstieg, auch die Aberkennung von Titeln ist denkbar.

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