Harvey Elliott sieht bei Valencias 1:2 gegen Villarreal spät Gelb-Rot. Trainer Javier Aguirre kritisiert die Entscheidung deutlich.

Harvey Elliott hat beim 1:2 des FC Valencia gegen den FC Villarreal einen bitteren Abend erlebt. Der von Liverpool ausgeliehene Offensivspieler sah in der 89. Minute innerhalb kurzer Zeit zwei Gelbe Karten und musste wieder vom Platz.

Valencia-Trainer Javier Aguirre kritisierte den Platzverweis nach der Partie scharf – und nahm zugleich sich selbst in die Verantwortung. „Das ist ein absurder, lächerlicher Platzverweis. Ich weiß nicht, was er zum Schiedsrichter gesagt haben könnte, er spricht kaum Spanisch. Dass er wegen etwas, das er gesagt haben soll, vom Platz fliegt, macht mich wütend“, sagte Aguirre.

6:55 SPORT1 Wird ER Klopps Liverpool-Götze?

Elliott war erst in der 69. Minute eingewechselt worden. Zunächst wurde er für ein Foul verwarnt, kurz darauf folgte offenbar wegen Meckerns die zweite Karte. Besonders ärgerlich für Valencia: Pape Gueye hatte zuvor bereits Rot gesehen, die Gastgeber hatten damit zunächst in Überzahl agiert.

Elliotts Platzverweis „hat alles verändert“

„Es ist nicht seine Schuld, es ist meine. Ich werde das privat mit ihm besprechen. Letztlich trage ich die Verantwortung, weil ich entscheide, wer spielt und wie wir spielen“, erklärte Aguirre weiter.

Pepelu hatte Valencia per Elfmeter in Führung gebracht, Alex Freeman glich für Villarreal aus. Nach Elliotts Platzverweis war die numerische Überzahl dahin, ehe Georges Mikautadze in der 96. Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielte. „Wir waren in einer guten Position und elf gegen zehn, aber der Platzverweis hat alles verändert. Am Ende wurde es ein komplett offenes Alles-oder-nichts-Spiel“, sagte Aguirre.

DEINE MEINUNG

Nächste schwierige Leihe für Liverpool-Profi

Elliott ist bis Saisonende von Liverpool an Valencia verliehen, wartet in sechs Einsätzen aber noch auf sein erstes Tor oder eine Vorlage und kommt bislang auf 152 Spielminuten.

Nach einer zuvor schwierigen Leihe bei Aston Villa, wo der Klub ihn nicht einsetzen wollte, um eine Kaufpflicht von umgerechnet rund 40 Millionen Euro nicht auszulösen, sollte der Wechsel nach Spanien einen Neustart ermöglichen.

Stattdessen steckt Valencia nach zehn Ligaspielen mit sechs Punkten auf Rang 19 im Abstiegskampf. Elliott steht bei Liverpool noch bis Juni 2028 unter Vertrag.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.