„Hat er bisher ein Spiel dominiert?“: Carragher rechnet mit Wirtz ab

Nach der herben Pleite gegen Manchester City rechnet Liverpool-Ikone Jamie Carragher mal wieder mit Wirtz ab – und hofft auf Bundestrainer Jürgen Klopp.

Liverpool-Legende Jamie Carragher hat nach der bitteren 0:3-Niederlage gegen Manchester City erneut scharfe Kritik an Florian Wirtz geübt und die Verbannung des deutschen Fußball-Nationalspielers auf die Ersatzbank gefordert.

„Dieser Transfer funktioniert nicht und hat bislang auch nicht funktioniert“, sagte der frühere Abwehrspieler der Reds bei Sky: „Dass Wirtz jede Woche auf der Zehn spielt, muss aufhören. Liverpool hat ihm genügend Chancen gegeben. Er muss aus der Mannschaft genommen werden.“

Florian Wirtz wird einmal mehr von Jamie Carragher kritisiert Florian Wirtz wird einmal mehr von Jamie Carragher kritisiert © IMAGO/Propaganda Photo

Carragher kritisiert Wirtz‘ fehlenden Fortschritt

Carragher, der bereits während der Partie die Auswechslung des ehemaligen Leverkuseners forderte, sieht beim hochveranlagten Offensivspieler auch nach zahlreichen Einsätzen keine entscheidende Entwicklung.

„Hat er bisher ein einziges Spiel dominiert? Er ist jetzt seit etwa 55 bis 60 Spielen hier und ich sehe immer noch keine Veränderung“, sagte der 48-Jährige. Ihm falle schlichtweg keine Partie ein, in der der Deutsche Liverpool mit seiner Leistung zum Sieg geführt habe.

Dabei seien die Erwartungen an den millionenschweren Neuzugang ganz andere gewesen. „Er wurde geholt, um ein Star der Premier League zu sein“, befand Carragher und fuhr unverhohlen ernüchtert fort: „Ich hatte das Gefühl, Wirtz könnte der Typ Spieler wie Kevin De Bruyne sein. Der Spieler, der für Manchester City in den Titelkämpfen mit Liverpool den Unterschied ausgemacht hat.“

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Klopp als letzte Hoffnung für Wirtz?

Die Chance auf eine Wirtz-Wende sieht Carragher ausgerechnet in der deutschen Nationalmannschaft: „Die einzige Hoffnung ist jetzt, dass Jürgen Klopp den Arm um ihn legt“, sagte der TV-Experte. Unter dem Bundestrainer habe Wirtz in den vergangenen Partien schließlich „besonders gut“ gespielt.

Gegen die Citizens hatte Trainer Andoni Iraola 66 Minuten lang auf Wirtz gesetzt. Kurz zuvor hatte der LFC den ersten Gegentreffer durch Erling Haaland (65.) nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ryan Gravenberch (62.) kassiert. Für Liverpool war es die erste Niederlage der laufenden Premier-League-Saison.

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