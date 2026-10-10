Marco Rose muss in der Premier League weiter auf seinen ersten Sieg warten. Mit dem AFC Bournemouth hat der ehemalige BVB-Coach gegen Xabi Alonso und den FC Chelsea klar das Nachsehen.

Marco Rose hat mit dem AFC Bournemouth einen bitteren Nachmittag erlebt. Der ehemalige BVB-Trainer kassierte beim FC Chelsea um Ex-Leverkusen-Coach Xabi Alonso eine empfindliche 1:5 (0:2)-Klatsche.

Rose bleibt mit seinem neuen Team weiterhin sieglos in der laufenden Premier-League-Saison. Nach nur drei Punkten aus den ersten sechs Partien liegen die Cherries nur aufgrund der besseren Tordifferenz noch knapp über der Abstiegszone.

Marco Rose kassierte mit dem AFC Bournemouth eine deutliche Pleite beim FC Chelsea Marco Rose kassierte mit dem AFC Bournemouth eine deutliche Pleite beim FC Chelsea © IMAGO/Shutterstock

Henderson gelingt Historisches

Bereits nach zweieinhalb Minuten (!) lag Roses Mannschaft an der Stamford Bridge mit 0:2 hinten. Jordan Henderson (2.) und Morgan Rogers (3.) sorgten per Doppelschlag für die kalte Dusche. Im zweiten Durchgang traf Joao Pedro (46., 67.) doppelt. Dazwischen konnte Evanilson (51.) für die Gäste zwischenzeitlich verkürzen.

Altstar Henderson krönte anschließend seine starke Leistung mit einem sehenswert verwandelten Freistoß in den Winkel (70.). Mit 36 Jahren und 115 Tagen ist der frühere Liverpool-Star laut Opta der älteste Chelsea-Spieler, dem in einem Premier-League-Spiel drei Torbeteiligungen gelangen. Henderson hatte zum 2:0 in der Anfangsphase die Vorlage gegeben.

Ligaweit gelang dieses Kunststück zuletzt Cristiano Ronaldo im April 2022 als damals 37-Jähriger im Spiel von Manchester United gegen Norwich.

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